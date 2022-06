Saj ne, da bi se klima v domovini povsem spremenila in bi živeli kot v raju, ampak bolje pa je. Ne pritiska tako k tlom, kot je ... Ne glede na to, da so stvari zapletene in malo tudi zafurane. Seveda ne živimo v nebesih. Nebesa so v svetopisemskem izročilu predvsem božje prebivališče. Torej, vzporedni svet, kjer vse deluje po božji volji. Nebesa so kraj miru, ljubezni, skupnosti in čaščenja, kjer je bog obdan z nebeškim dvorom in drugimi nebeškimi bitji. V nebesih je tako lepo, da še klime ne rabijo. Po zapisanem je jasno, da smo povsod drugod samo v nebesih ne. Slovenija, kraj miru, l...