Melodijo za polko Na Vurberku je ustvaril pikovec Jan Čater, pri besedilu pa sta moči združila Matej Trstenjak in Mojca Šipek. Skladba je mnogim takoj, ko so jo fantje zapeli in zaigrali, zlezla pod kožo, saj je takšno tudi besedilo. »Fantje vandrali bi radi, se k dekletom stiskali, vsi zaljubljeni in mladi od veselja vriskali. Jaz pa čakam dan poletni, da na Vurberk se podam, saj občutek je najlepši, ko se glasbi ves predam,« se glasi delček besedila, ki odstira, kako zelo se je narodno-zabavna glasba zasidrala med grajske zidove Vurberka. To je kraj, ki so mu glasbeniki in tekst...