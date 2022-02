Južnokorejski velikan Samsung je tudi letos predstavil fanovsko različico svoje paradne serije galaxy S. Že lanski S20 FE je bil zanimiv telefon, ki je bil lep kompromis med zmogljivostjo in ceno; a pozor, to ni srednjerazrednik, ampak polnokrvni premijec, ki pa je nekoliko cenejši od preostalih iz družine S. Galaxy S21 FE je tako za sto evrov cenejši od (doslej) osnovnega modela S21, a ker je letošnji FE izšel hitreje po predstavitvi serije S21 kot lanski po S20, je tudi cena za sto evrov višja, in sicer je za model z 8 GB delovnega pomnilnika in 128 GB shrambe treba odšteti 749 evrov. Skora...