Evrovizija: Iz Brežic v Švico

Če je Sevnica znana po prvi dami Združenih držav Amerike, od koder je Melanijo Knavs, zdaj Melanio Trump, pot popeljala v svet, so Brežice, kakšnih 30 kilometrov jugovzhodno, pravzaprav slovenski vrt, v katerem rastejo predstavniki Slovenije za Evrovizijo. To je dokazal tudi letošnji zmagovalec Eme, slovenskega izbora za to tekmovanje, Klemen Slakonja, ki prihaja od tam. Tako kot sta bili (in sta še) iz Brežic tudi Nuša Derenda in Rebeka Dremelj.

Nuša Derenda je Slovenijo na Pesmi Evrovizije zastopala 2001. FOTO: osebni arhiv

Nuša Derenda, prej Žnideršič, je bila prva. Leta 2001 je zastopala Slovenijo na Pesmi Evrovizije. Skladba Energy je požela veliko navdušenje, stavnice pa so prvič napovedovale zmago slovenski pesmi. Nastopila je v dvorani Parken Stadium na Danskem (København) pred 35.000-glavo množico. Po glasovanju je zasedla 7. mesto izmed 26 držav, kar je še danes, skupaj s skladbo Prisluhni mi Darje Švajger, najboljša slovenska uvrstitev na Eurosongu in velja za vrhunec njene kariere. Po zaslugi uspešnega nastopa je gostovala še v romunskem Brașovu na mednarodnem pop festivalu Golden Stag, kjer je dobila posebno nagrado ministrstva za kulturo za najboljšo interpretacijo. Ustavila se je tudi v Nemčiji na Eurosong fan club partyju v Kölnu in imela samostojen koncert, konec leta pa je bila povabljena na Hrvaško na Zadarfest. Uspešno leto se je zaključilo z nominacijo za laskavi naslov Slovenka leta 2001.

Sledila je Rebeka Dremelj, multipraktik, kot radi imenujejo nekdanjo misico, zdaj igralko, model in poslovno žensko in, seveda, še vedno glasbenico. Rodila se je v Brežicah, odraščala pa 20 kilometrov severneje na Senovem, kjer je obiskovala Osnovno šolo XIV. divizije Senovo. Zdaj se je ustalila v Brezini blizu Brežic.

Rebeka Dremelj se je rodila v Brežicah. FOTO: osebni arhiv

Najmlajši in najbolj svež evrovizijski predstavnik iz Brežic je Slakonja; igralec, pevec, avtor besedil, komik, imitator in televizijski voditelj. Da je Klemen, ki je odraščal v Brežicah in tudi končal tamkajšnjo gimnazijo, še vedno vezan na domači kraj, kaže tudi njegova izjava dva dni po prevzemu vozovnice za Basel, kjer bo letošnje glasbeno tekmovanje. »Ker je Mojca imela na dan Eme predstavo, sta otroka navijala pri mojih starših v Brežicah. Vsi skupaj so bili zelo veseli,« je o tem, kako so njegovo zmago sprejeli domači, povedal Klemen in navsezadnje potrdil, da je vez z rodnim krajem še tesna.

Mesto, polno talentov

»Brežice so tako polne dobrega talenta, da ko ljudje slišijo za Brežičane, ki so dobri, je že prepozno. Toliko je enih dobrih, ki zdaj samo pišejo komade ali snemajo. Ali pa imajo takšen glas kot ... Ne vem, kdo. Res, res veliko talenta je tukaj in zelo rad pomagam komur koli, ki rad muzicira in s katerim sem na približno enaki valovni dolžini. Kar se mi zdi, da smo v Brežicah tako ali tako vsi,« o Brežicah in talentih pove še en uspešen glasbenik, domačin, kantavtor Robert Petan.

Brežice so tako polne dobrega talenta, da ko ljudje slišijo za Brežičane, ki so dobri, je že prepozno.

Pa še kako prav ima. Brežice, ta zeleni svet ob sotočju Save in Krke, so res nekaj posebnega. In to že vrsto let in na vseh področjih glasbenega delovanja: od zborovske in narodnozabavne glasbe (Ansambel Tonija Hervola) do zabavne ali rockerske. Premalo prostora je, da bi vse naštevali, vendar vseeno: skupine, kot so Polska malca, Demolition Group, Spiritual Pyrotechnic, Shyam, LeeLoJamais in mnoge druge, ki so pustile pečat na slovenskem glasbenem prostoru, so še danes zgled mlajšim generacijam, ki se poskušajo uveljaviti v alternativni glasbi.

vodovodni stolp Brežice FOTO: Katarina Kovačič

Začeti je treba s skupino Polska malca, legendarno hard core/punk skupino, ki je samosvoj glasbeni izraz razvijala v različnih zasedbah in na nešteto koncertnih izkušnjah v osemdesetih in devetdesetih letih. Kot trio je koncertirala med letoma 1982 in 1991. Potem se jim je pridružil Miloš Radosavljevič, pozneje pevec skupine Shyam. Sledilo je spogledovanje s Hare Krišno, čemur je okrog 1995. sledil razpad zasedbe. Vsaka postava Polske malce je v svojem obdobju razvila povsem specifično kreativno noto, ki je venomer vtisnila globok pečat tako doma kot v tujini.

Brežice je zaznamovala tudi skupina Demolition Group. Ta je sredi osemdesetih let nastala iz skupine Gast'r'bajtr's. Leta 1987 so člani podpisali pogodbo s takrat najmočnejšo italijansko založbo Cruisin'hiara in se že na začetku svoje poti usmerili predvsem na tuj glasbeni trg. Posledično Demolišni ostajajo edina slovenska skupina, ki je nastopala na sloviti prireditvi v italijanskem San Remu. Predstavili so se na festivalskem delu, imenovanem San Remo Rock. Pisalo se je leto 1988. Mimogrede: sloviti italijanski glasbeni festival se začenja prihodnji teden, ko se bo nemara spet kdo spomnil na slovenskega predstavnika. Predstavnika, ki je prišel – iz Brežic, ki tako ostajajo edino slovensko mesto, ki je na oder evrovizijskega tekmovanja poslalo kar tri tekmovalce, enega pa še na oder San Rema.