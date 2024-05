Evropska poslanka Irena Joveva ima le eno željo za triletno hčer

Evropska poslanka Irena Joveva, ki se vidno in glasno bori za pravice otrok, še posebno v teh dneh opozarja na nevzdržne razmere v Gazi in umiranje otrok zaradi lakote. Tudi sama je mamica skoraj triletne Mile, zato je zanjo ta tematika toliko bolj boleča. »Ljudje, predvsem pa otroci, umirajo ne samo zaradi posledic bombardiranja, temveč tudi zaradi pomanjkanja osnovne humanitarne pomoči. Teh neznosnih razmer, obdanih s sprenevedanjem, preprosto ne morem razumeti,« je kritična evropska poslanka, ki se pogosto spominja, o čem je sama najpogosteje sanjarila v otroštvu.

Kot deklica si je želela postati frizerka ali odvetnica. »Zelo logična povezava,« se zasmeji in doda, da je kot deklica mamo nagovarjala, naj si pusti rasti lase, da ji je lahko urejala pričesko, proti koncu osnovne šole pa je ugotovila, da jo bolj privlači poklic odvetnice, ker je bila obsedena s kriminalkami – knjigami, ne serijami ali filmi –, in še vedno je. »Takrat sem mislila, da odvetniki rešujejo svet, a danes mi je jasno, da sveta rešiti ne morem, lahko pa vsaj storim vse za to, da ga iz svojega položaja spreminjam na bolje. In tukaj sem,« se zasmeji.

Evropska poslanka pravi, da je v parlamentu nekaj najbolj normalnega, če otroka pripelješ s seboj, in te zaradi tega nihče ne gleda postrani. FOTO: Alexis Haulot

Za Milo, ki je bila nedavno prvič z njo v Bruslju, si želi predvsem, da bi odrasla v uvidevno osebo. »To je v bistvu vse, ker menim, da vse izvira iz uvidevnosti – oziroma neuvidevnosti. To ji želim vsak dan znova pokazati tudi z dejanji. Želim ji omogočiti, da se bo znala znajti v tem norem svetu, da bo močna borka, toda hkrati tudi nesebična, pripravljena pomagati sočloveku,« pravi ponosna mamica, ki je vesela, da je hčerko spoznala s svojim delovnim okoljem. »V parlamentu je nekaj najbolj normalnega, če otroka pripelješ s seboj. Nihče te ne gleda prav nič čudno, nasprotno, to celo spodbujajo,« je pred časom dejala Irena, ki se zavzema tudi za to, da bi imele ženske čim lažje pogoje tako za družino kot službo.