V Krajinskem parku Ljubljansko barje so se spomladi začele velike akcije za ohranjanje ogroženih živalskih vrst, značilnih zanj. Lani so pripravljali predvsem ustrezne habitate, letos pa je največ poudarka na izvedbi nujnih gradbenih ukrepov za zaščito žab, postavljanju pasti za ugotavljanje številnosti in raznovrstnosti žab ter vrš za odlov in označitvi vse redkejših močvirskih sklednic, naše edine avtohtone vrste sladkovodne želve. V okviru projekta Life Amphicon so tako na Ljubljanskem barju že začeli izvajati trajne ukrepe, ki preprečujejo dostop živalim na cestišče (varovalne ograje) in ...