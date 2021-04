Etični kodeks bi bil le mrtva črka na poslanskem papirju

Da, saj je lokalnim šerifom treba pristriči peruti. 90 %

Ne, na terenu je treba stvari pač voditi bolj po domače in s tem ni nič narobe. 10 %

Da, politiki potrebujejo etični kodeks, kršitve pa naj se ostro kaznujejo. 73 %

Nima smisla. Uvajanje bi bilo mrtva črka na papirju. 27 %

Da, naj ostane tako, kot je. 23 %

Mi je povsem vseeno. 11 %

Naj že enkrat ukinejo premikanje ure. 66 %

Nedavno sejo ob interpelaciji kulturnega ministraje med drugim zaznamovala daljša prekinitev po ostri izmenjavi besed med nekaterimi opozicijskimi poslanci iniz SDS, ki je tedaj vodil sejo. Še prej je bilo moč slišati številne nesramnosti, žalitve, blatenja …Številni zunaj parlamenta so se zgražali, poslancem pa je bilo, vsaj tako se je zdelo, prav vseeno. Pa žalitve, blatenja in podobno spadajo v parlament? Ne, so si skorajda enotni sodelujoči v naši tokratni spletni anketi na www.slovenskenovice.si, kjer smo spraševali tudi, ali bi parlament in njegovi člani končno potrebovali etični kodeks, ki bi sankcioniral vse nesramnosti.Generalna skupščina Združenih narodov je že leta 1997 sprejela kodeks etike za javne uslužbence, v katerem poudarja, da je ta pomembno orodje. Poleg tega je skupščina opozorila na področja, kot so nasprotje interesov, razkritje premoženjskega stanja, sprejemanje daril in ravnanje z zaupnimi podatki. Zdi se, da so se v številnih arhivih zataknila tudi leta 1998 sprejeta priporočila sveta OECD o izboljšanju etičnega ravnanja v javni upravi.Načela, ki še kar veljajo, izhajajo iz različnosti držav na kulturno-političnem področju in različnega organiziranja javne uprave. Priporočila pravijo, da morajo nosilci politične moči, funkcionarji v javni upravi, podpirati in spodbujati etično ravnanje javnih uslužbencev predvsem z lastnim zgledom. Pa to drži? Na prste ene roke bi najbrž lahko prešteli tiste, ki menijo, da je res tako.Dve leti po sprejetju stališča EP o odpravi premikanja ure v letošnjem letu, odločitev za zimski ali poletni čas pa je prepuščena članicam, smo spet premaknili uro na poletni čas. Kaj bo oktobra, ko bi se morali vrniti na zimski čas, še ni dokončno znano, saj je tako kot številna druga tudi to vprašanje ostalo v senci epidemije. Kakor koli, udeleženci naše tokratne spletne ankete, v kateri je sodelovalo skoraj tisoč bralcev, so prepričani, da bi morali »končno že enkrat ukiniti to premikanje ure v EU«.