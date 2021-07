Erotika je pomembnejša od zakona

Obožujem ljudi, rad se družim, zato delam v gledališču,« pravi Robert Waltl, ki ni samo direktor, ampak tudi igralec, umetniški vodja, režiser in lutkar. Ko se srečava v prelepi Križevniški ulici v Ljubljani, kjer je Mini teater, ga najprej povprašam o stanju v gledališču. »Prvi znaki po odprtju so kazali, da bo slabo. Zdelo se je, da se publika težko vrača v teater, in res je bilo prvih nekaj izvedb zelo slabo obiskanih. Ampak na srečo se je zgodila sprememba navad, ljudje so se osvobodili in najprej so pripeljali otroke na naše lutkovne hite: Pekarno Mišmaš, Deklico z vžigalicam...