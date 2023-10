Ermin se je po nesreči spet naučil hoditi. Osvojil je celo Triglav

Cerkničan Ermin Oblak je v približno trinajstih letih prehodil 32.911 kilometrov. Redki zdravi ljudje jih v vsem življenju prehodijo toliko, Erminova zgodba pa je še toliko bolj navdihujoča, ker je bil po hudem padcu obsojen na invalidski voziček. Presegel je sebe in črnoglede napovedi. »Zato, ker sem se tako odločil in ker sem trmast,« pove sogovornik z železno voljo, ki besedne zveze ne bo šlo in lenarjenja na kavču ne pozna. 13. septembra je preteklo sedemnajst let, ko je takrat 44-letnik padel z drevesa. Usodnega dne se je po službi odpravil k materi v Jagršče, kjer je ugledal krošnjo, po...