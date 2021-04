Enajst muc umorjenega Slavca že dobilo nov dom

Po umoru gozdnega moža Slavca Knaflja, ki je dolgo živel samotarsko življenje v gozdu nad Grosupljim, so za njim ostale številne nepreskrbljene mačke. Prostovoljci iz društva za pomoč živalim Mačjelovka so se zato odločili, da jim bodo poiskali nove domove. Mačji vampirček je dobil nov dom pri Mariji v Gornji Radgoni. Predsednica društva Eva Cigoj je povedala, da jim je do konca marca uspelo ujeti že 11 bolj ali manj zaupljivih mačk. Koliko se jih še potika okoli nekdanjega Slavčevega gozdnega doma, ne ve nihče, so pa kaj kmalu ugotovili, da jih je precej več kot šest, kolikor so jih na terenu...