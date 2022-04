Ena župnija, dve velikanki

Minulo nedeljo je zaznamoval blagoslov v šope ali butarice povezanega pomladanskega zelenja ali oljčnih vej. S prestižnimi butarami velikankami se ponašata tudi Kaplja vas in Matke v občini Prebold v Savinjski dolini. Tudi letos so vaščani prinesli k blagoslovu dve, ki sta imeli skoraj enako višino, in sicer okrog 15 metrov.

Tradicionalno jo naredijo pri Grenkovih v Kaplji vasi.

V minulih letih je bila butara iz Kaplje vasi za kar več metrov višja, letos pa so jo prilagodili višini obnovljenih oken na preboldski cerkvi sv. Pavla, kjer so lani zaigrale nove orgle. Njihova nekdanja samostoječa butara, imenovana bandera, je imela skupaj s krakoma kar okrog 37 metrov. Pred osmimi leti so presedlali na klasično butaro, običajno visoko 20 metrov, a hkrati bistveno debelejšo in težjo. Do župnijske cerkve, ki je od Kaplje vasi oddaljena slaba dva kilometra, jo je nosilo od 25 do 30 fantov in mož. Pri izdelavi je sodelovalo še več vaščanov, vsi pa so jo v sprevodu pospremili do cerkve.

Še zadnje dejanje – postavitev pri župnijski cerkvi v Preboldu

Podobno velikanko so prinesli fantje in možje iz pet kilometrov oddaljenih Matk. Po blagoslovu so jo odnesli nazaj v svojo vas in jo postavili pri vaški kapelici, ob kateri se vrstijo prijetna druženja. Družabni dogodek je sicer že izdelava butare, za katero je bilo treba priskrbeti veliko leskovih palic in jih povezati. Precej časa vzame tudi izdelava pušeljca na vrhu butare, sestavljen je iz pušpana, drena, božjega lesa bodike, vresja, okrasne tise, lovora in več deset vrst rož, cvetočih grmovnic in še česa.