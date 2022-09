Zasedba Žavbi brothers iz Šmarij pri Kopru je res nenavadna, a hkrati zelo naravna. Žavbi brothers so točno to, kar napoveduje njihovo ime – skupina šestih bratov, ki slišijo na imena Tadej (26), Matija (23), Jernej (21), Marko (19), Luka (16) in Tomaž (14) Žavbi. Bratje so pred dnevi v svet poslali svoj prvi album z naslovom Mali raj, na katerem je osem skladb, ki so nekakšna zmes popa, folka in rocka, njihova posebnosti pa je večglasno petje. Odraščanje ob glasbi njihovih staršev, skupno odkrivanje nove glasbe in učenje drug od drugega, kot je med brati pogosto, so dali čudovit rezult...