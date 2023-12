V minulih tednih je (bil) slovenski kmet spet na tnalu. Še vedno odmeva odvzem govedi Rudiju Možganu. Roman Žveglič, tudi sam kmet iz Posavja, sicer pa predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), je večkrat izpostavil, da se je kmetu Rudiju zgodila krivica. Odkrito opozarja na aktiviste in strah, tudi jezo kmetov. Žveglič je glasen in tudi jasen zavoljo novele zakona o zaščiti živali. Ste s kmetov. Zakaj vam je pri srcu življenje na podeželju? Ostal sem doma na domačiji. Starši so mi privzgojili ljubezen do zemlje, tradicije, slovenstva, običajev. Sem še iz teh časov, ko smo na...