Emonski novčič je svetovna senzacija

1. Izjemno redek srebrnik rimskega cesarja Vitelija, ki je vladal le eno leto (69). FOTO: LADISLAV DURANKA 2. Različni sloji rimske ceste od Ogleja do Panonije FOTO: MATIJA LUKIĆ 3. V Čevljarski ulici in na Jurčičevem trgu pri Zlati ladjici so šele na začetku. FOTO: JANEZ PETKOVŠEK 4. Temelji kamnite hiše s steklarsko delavnico in steklarsko pečjo FOTO: MATIJA LUKIĆ 5. Raziskave med Prešernovo in Rimsko cesto FOTO: JANEZ PETKOVŠEK 6. Trg MDB FOTO: JANEZ PETKOVŠEK 7. Srebrni obesek kot del konjske opreme visokega vojaškega poveljnika FOTO: TILEN KOZAMERNIK