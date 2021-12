Elektronske naprave: kljub koroni zanimivo leto

Bliža se konec leta in spet je čas za pregled najzanimivejših napravic, ki smo jih obdelali na teh straneh. Drugo koronsko leto je bilo že nekoliko bolj normalno, če lahko temu še tako rečemo. Prihajale so nove naprave in vrnili so se dogodki v živo z občinstvom – seveda s striktnim upoštevanjem protikoronskih ukrepov. Čeprav bi težko trdili, da smo doživeli res kaj prelomnega, pa letošnja bera še zdaleč ni bila dolgočasna.

Korejski uvod

Leto 2021 se je začelo s Samsungovo premijsko serijo galaxy S21, ki je postregla z dvema – iskreno rečeno – fotografsko podhranjenima telefonoma za ta cenovni razred in enim res izvrstnim. Samsung galaxy S21 ultra 5G ima vse, kar top model mora imeti: superhiter procesor, obilje pomnilnika, vrhunski nabor kamer z 10-kratnim optičnim zumom, velik in odličen zaslon, dovršen videz in dobro baterijo. No, resnici na ljubo je baterija pri ultri še najslabotnejši del paketa, saj zdrži kak dan resne uporabe, tako da je polnjenje čez noč kar obvezno.

S21 ultra je občutno večji od S21. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Ameriški odgovor

Samsung je med letom postregel še z odlično opremljeno srednjerazredno serijo galaxy A, za tehnofrike pa je predstavil kar dva prepogljiva telefona, in sicer galaxy Z fold 3 in Z flip 3. Telefona sta odlično izdelana, so pa na račun prepogljivosti morali sprejeti nekaj kompromisov, predvsem pri kamerah. Po drugi strani pa so nekoliko spustili ceno. Omeniti je treba tudi pametne ure galaxy watch 4, ki za pošten denar ponujajo vrsto naprednih meritev, med katerimi so tudi EKG, krvni tlak in sestava telesa.

Apple je jeseni predstavil novo serijo iphonov 13, pri čemer bi težko govorili o revoluciji, pravzaprav tudi o kakšni blazni evoluciji ne. Saj je res, da Apple vsakih nekaj let postreže z nečim res novim, a kaj ko nato več let vztraja pri isti zasnovi in menja le malenkosti. Trinajstice so spet štiri: 13, 13 mini, 13 pro in 13 pro max, pri čemer imata prvi dve po dve glavni kameri, drugi dve pa po tri. A čar Appla je v tem, da je simbioza strojne in programske opreme tako rekoč popolna. Razen nekaterih hecnosti, ki jih je vsako generacijo manj, so iphone res vrhunski telefoni, ki ponujajo izjemno uporabniško izkušnjo. So pa tudi dragi.

Kitajska invazija

V bistvu gre za drugi val. Prvega je pred leti uspešno izvedel Huawei, ki pa je v zadnjih dveh letih izgubil moment, saj se je znašel na ameriškem črnem seznamu podjetij in ostal brez Googlovih storitev in aplikacij, kar se je poznalo predvsem pri prodaji pametnih telefonov. Letos je bila tako precejšnja suša s Huaweijevimi telefoni: šele jeseni je k nam prišel zanimiv srednjerazrednik nova 9. Zato pa je bilo veliko bolj pestro na področju drugih pametnih naprav, kjer moramo izpostaviti odlične slušalke freebuds 4 in 4i ter omejeno serijo lipstick, pa dobri pametni uri watch 3 pro in watch GT 3, proti koncu leta pa sta se pojavila tudi novi prenosnik matebook 14s in gamerski monitor mateview GT, ki ju pa še nismo preizkusili.

Drugi val pripada Xiaomiju, ki je konec leta odprl že svojo tretjo trgovino v Sloveniji, kjer poleg odličnih telefonov 11T, 11T pro in mi 11 lite 5G NE ponuja vse mogoče naprave: od robotskih in baterijskih sesalnikov prek zračnih cvrtnikov in radiatorjev do televizorjev in monitorjev. Jeseni se mu je pridružil še Honor, ki je nekoč sodil pod Huawei, zdaj pa je samostojna firma, ki ima dostop do ameriških podjetij in posledično Googla. Honor je doslej pri nas predstavil zmogljivega srednjerazrednika honor 50 in njegovo olajšano različico honor 50 lite.

Robustna nokia XR20

Izjemni televizor Sony bravia XR-65A90J

Finske novosti

Oglašala se je tudi finska Nokia, ki je predstavila cenovno ugodno tablico T20 in telefone serije C, G in X, pri čemer pa se nam je najbolj vtisnila v spomin trpežna in zmogljiva nokia XR20. Zmogljivost po navadi ni ravno odlika robustnih telefonov, ki nam lahko padejo na beton z dveh metrov in prenesejo velika temperaturna nihanja, XR20 pa se dobro odreže tudi pri fotografiji in še brezžično polnjenje pozna.

Slika in zvok

Od Sonyjevih naprav bi moral izpostaviti izjemen oled televizor bravia XR-65A90J, ki sicer ni med najcenejšimi, a ponuja res fantastično sliko in dober zvok, za polovico manj denarja (1700 evrov) pa še bravio XR-65X93J, ki ima podobno umetno pamet, a klasičen led zaslon. Izpostaviti bi morali še izvrstne brezžične slušalke WF-1000XM4, ki sodijo med najboljše v-ušesne slušalke. Odlično pa smo se imeli tudi z Bosovimi brezžičnimi slušalkami HP 700 s krasnim zvokom in super dušenjem hrupa iz okolice.

In hišne pomočnice

Letos smo prvič preizkusili kar nekaj robotskih sesalnikov in ugotovili, da gre za zelo uporabne napravice. Med modeli ameriške znamke iRobot nam je najprej pomagala roomba i3+, s katero smo bili tako zadovoljni, pa čeprav nimamo psa, da sta naslednja testna primerka s9+ in j7+ prejela vzdevka Zdenka in Štefka. Dobro se je odrezala tudi Xiaomijeva Jožica z dolgočasnim tovarniškim imenom mi robot vacuum-mop P, ki zna tudi pobrisati tla. Skratka, kljub koroni novosti ni manjkalo.