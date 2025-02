Eleganca in super zvok s Huaweijevimi novimi slušalkami zgornjega razreda

Huawei je na slovenskem trgu začel prodajati nove brezžične slušalke freebuds pro 4, ki ponujajo odličen zvok, učinkovito odstranjevanje hrupa iz okolice, dobro baterijo in eleganten dizajn. V bistvu bi vse to lahko dejali že za prejšnje generacije Huaweijevih slušalk z oznako pro, a dejansko jim je uspelo še nekoliko dodelati zvok, predvsem pa so videti še bolj prefinjeno kot doslej, k čemur prispevajo tudi zlati poudarki na slušalkah in polnilni škatlici.

Udobno nošenje

Na voljo so v treh barvah: črni, beli in zeleni. Huaweijevi inženirji so poskrbeli tudi za udobje pri daljšem nošenju. Slušalkam so priloženi silikonski čepki in nastavki iz spominske pene v različnih velikostih. Nekateri prisegajo na silikon, drugi na spominsko peno, ki se še bolje prilagodi obliki ušesa, kar zagotavlja boljše tesnjenje in posledično učinkovitejše odstranjevanje hrupa. Kompaktne slušalke tehtajo le 5,8 grama, tako da jih komaj zaznamo med uporabo. Pohvalijo se lahko tudi s certifikatom IP54, kar pomeni, da so odporne proti prahu in kapljicam vode, tako da jih lahko uporabljamo tudi med športnimi dejavnostmi in v različnih vremenskih razmerah; v vodo pa se seveda ne odpravimo z njimi.

Polnilna škatlica je izdelana iz keramičnih »vlaken«. FOTO: Staš Ivanc

Uravnotežen zvok

Novi freebudsi pro 4 prinašajo vrhunski zvok, ki bo zadovoljil tudi najzahtevnejše poslušalce. Slušalke so opremljene z dvojnimi gonilniki, ki omogočajo širok frekvenčni razpon od 14 Hz do 48 kHz. To pomeni, da lahko reproducirajo tako globoke base kot kristalno čiste visoke tone, dejansko tudi zunaj slišnega zvočnega spektra. Pohvalimo lahko zelo uravnotežen zvok, jasno definirane nizke, srednje in visoke tone ter široko stereo sliko. Komur to ni dovolj, se lahko v aplikaciji AI life poigra tudi z zvokom, pri čemer gre edini minus dejstvu, da lahko izbiramo le med prednastavljenimi možnostmi izenačevalnika zvoka. A večini resnejših poslušalcev bo ustrezal že odlično nastavljeni »osnovni« zvok slušalk.

Zlate obrobe prispevajo k finemu videzu. FOTO: Staš Ivanc

Sodobni avdiokodeki

Podpora za visokoločljivostne avdiokodeke, kot je L2HC 4.0, omogoča brezizgubno prenašanje zvoka s hitrostjo do 2,3 Mbps, kar zagotavlja najboljšo možno kakovost zvoka. Vendar je ta funkcija trenutno omejena na najnovejše Huaweijeve telefone, kot je mate X6. Kljub temu pa freebudsi omogočajo odlično kakovost zvoka tudi z drugimi avdiokodeki, kot sta LDAC za androidne in AAC za Applove naprave. No, prednosti naprednejših kodekov bi lahko zaznalo le res občutljivo uho, in še to le pri visokoločljivostnih avdiozapisih, ki jih ponujajo nekatere pretočne platforme; običajni zvok s spotifyja je tako in tako pošteno kompresiran.

Brez moteče okolice

Aktivno odpravljanje hrupa iz okolice (ANC) je ena izmed ključnih funkcij sodobnih slušalk. Freebudsi ponujajo več načinov delovanja ANC, vključno z dinamičnim načinom, ki samodejno prilagaja jakost odpravljanja hrupa glede na okolico. Transparentni način je še ena pomembna funkcija, ki omogoča zaznavanje zvokov iz okolice, ne da bi morali odstraniti slušalke iz uhljev. To še posebno pride prav pri hoji po mestu ali med pogovori, saj omogoča, da ostanemo pozorni na dogajanje okoli nas, medtem ko še vedno uživamo v glasbi.

Aplikacija AI life omogoča nastavljanje zvoka, a je še prostor za izboljšave. FOTO: Staš Ivanc

Baterija in izboljšani klici

Kljub kompaktnosti slušalke omogočajo do štiri ure in pol poslušanja z vklopljenim ANC oziroma šest ur in pol brez njega, s polnilno škatlico pa lahko delovanje podaljšamo na 22 oziroma 31 ur. Na koncu lahko omenimo tudi izboljšano kakovost klicev. S tremi mikrofoni in algoritmi, podprtimi z umetno inteligenco, slušalke zagotavljajo jasne pogovore tudi v hrupnih okoljih, transparentni način pa nam omogoča, da med klicem slišimo svoj glas in okolico, kar prispeva k bolj naravnemu občutku med telefonskim pogovorom. In cena? Za za kakovostni razred precej konkurenčnih 199 evrčkov.