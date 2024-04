Ta tehnika je ekstremna, a učinkovita

Posebna tehnika meditacije je vipasana, pri čemer gre za desetdnevni tihi meditacijski umik, ki vam pokaže naravo vašega uma. Vipasana pomeni »videti stvari takšne, kakršne so v resnici«, in to na tečaju tudi obljubljajo. Meditacija razkriva načine, kako ustvarjamo svoje trpljenje, in ko to razumemo, se ga lahko začnemo osvobajati.

Kaj je tihi odmik? Vipasana je starodavna tradicija, ki sega vse do Bude. Nauki so se prenašali iz roda v rod, leta 1969 pa je S. N. Goenka v Indiji začel poučevati vipasano. Te meditacijske tehnike je naučil na stotisoče ljudi po vsem svetu, preden je pri 89 letih zadnjikrat izdihnil. Čeprav je umrl leta 2013, je še vedno sestavni del tečaja, saj vsak večer desetdnevnega odmika predvajajo posnetke njegovega poučevanja. Tečaji so donacije, rezidenčna doživetja, na katerih se udeleženci naučijo tehnike v tradicionalni obliki in jo temeljito vadijo.

Česa ne morete početi?

Uporabiti svojih obstoječih praks meditacije. Udeležba na tečaju zahteva disciplino in predanost. Udeleženci se morajo vzdržati ubijanja, kraje, kakršnih koli spolnih dejavnosti, nepoštenosti in opojnih snovi. Namen tega kodeksa je umiriti um, da lahko udeleženci izkusijo koristi tehnike. Učenci vipasane se morajo s to meditacijsko tehniko ukvarjati le med tečajem, zato morajo izkušeni v drugih meditativnih tradicijah svojo obstoječo prakso pustiti zunaj (skupaj z vso elektroniko, knjigami in pripomočki za pisanje). Poleg tega je treba med tečajem prekiniti vse oblike molitve, čaščenja, zdravilnih tehnik, duhovnih praks in verskih obredov.

Prav tako ne morete iskati razvedrila zunaj sebe. Med desetdnevnim tečajem morajo učenci spoštovati plemenito tišino (brez govorjenja, brez stika z očmi, brez govorice telesa, brez zapiskov ali kakršne koli komunikacije). Če je treba, se lahko pogovarjajo z učiteljem ali vodstvom, vendar je to odsvetovano, razen če je nujno, in mora biti čim krajše. Fizični stiki sploh niso dovoljeni, moški in ženski prostori so ločeni. Prav tako niso dovoljeni joga in telesna vadba (z izjemo hoje v določenih prostorih), branje, pisanje in glasba.

Dnevni urnik

Zbudite se ob štirih zjutraj in meditirate. Sledi zajtrk. Nato skupinska meditacija. Meditacija. Kosilo. Počitek in intervju z učiteljem. Meditacija. Skupinska meditacija. Meditacija. Odmor za čaj. Skupinska meditacija. Predavanje učitelja (predvajajo videoposnetke Goenkovega poučevanja). Skupinska meditacija. Spanje ob 21.30. Meditacija traja od ene do dveh ur. Nekatere od učencev zahtevajo, da v času trajanja vadijo tehniko, ne da bi sploh premaknili telo. Daljše meditacije dovolijo, da poslušate tudi svoje telesne potrebe.

Vsak dan so na voljo zajtrk, kosilo in popoldanski čaj. Jedi so preproste in vegetarijanske. Postenje ni dovoljeno. Spodbujajo k nošenju skromnih, udobnih oblačil, primernih za dolge ure sedeče meditacije, tesna, prosojna in razkrivajoča oblačila, ki bi lahko motila druge učence, niso dovoljena. Učenci med tečajem ne smejo uživati nobenih opojnih snovi – to velja tudi za pomirjevala in tobačne izdelke.

S pozornostjo pregledujete telo, spremljate, kako se pojavljajo občutki, in jih preprosto opazujete.

Vrste meditacijskih tehnik

Vipasana je praksa samoopazovanja, tehnika pa vam pomaga razviti občutek umirjenosti. Znano je, da je korenina vsega trpljenja želja po užitku in izogibanje bolečini. Ko se s to tehniko naučite gojiti ravnovesje, se osvobodite iz kroga hrepenenja in odpora.

Vipasana se dejansko uči šele četrti dan odmika. Prvi trije dnevi so namenjeni obvladovanju uma z opazovanjem dinamične narave resničnosti s pomočjo dihanja. Vse se vedno spreminja, tudi dih, zato je tehnika, ki se izvaja od prvega do tretjega dne, tista, pri kateri vso pozornost usmerite na predel tik pod nosnicami in se osredotočite na dihanje, ki se dogaja tik nad zgornjo ustnico.

Novo življenje

Po treh dneh vadbe se um umiri in učenci se naučijo vipasane, ki je praksa opazovanja subtilnih občutkov v telesu, ne da bi se nanje odzivali. S pozornostjo pregledujete telo, opazujete, kako se pojavljajo občutki, in jih preprosto opazujete. Če je občutek prijeten, ga opazujete in pustite, da mine. Če je neprijeten, ga opazujete in gledate, kako mine. Nobeden od teh občutkov ni boljši in oba sta minljiva.

Če lahko to razumevanje gojite v meditaciji, ga lahko uporabite v celotnem življenju. Lahko spoznate, kako hitro obsojate druge ljudi (ali celo tehnike, prepričanja, načine življenja), se naučite, da vaše misli povzročajo trpljenje, in če spoznate te stvari, jih lahko odnesete s seboj domov ter zaživite bolj polno.