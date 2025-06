Eksotična začimba na domačem vrtu

Ingver (Zingiber officinale) je aromatična rastlina, ki izhaja iz jugovzhodne Azije in je tudi pri nas cenjena kot začimba ali pomoč pri podpori imunskega sistema. Po navadi uporabljamo svežo koreniko ali v prahu, redkokdo pa ga goji doma. Glede na to, da je ingver enostaven za gojenje in lepo uspeva tudi v loncu na balkonu ali terasi, si ga lahko omislimo in tako ubijemo dve muhi na en mah – dobili bomo domač pridelek in imeli lepo rastlino, podobno trstiki. Z nekaj sreče bo pokončno steblo s suličastimi listi zasnovalo celo cvet vijoličaste do rožnate barve.

Ker gre za tropsko rastlino, ki ji ustreza toplo in vlažno podnebje, ga pri nas sicer ne moremo gojiti kot trajnico, mraza pač ne prenese, se bo pa dobro počutil v loncih in nam polepšal teraso.

Ima pokončno steblo in suličaste liste. FOTO: Reni Purnama Sari/Getty Images

Potrebujemo torej koreniko, predlagamo nakup v ekološki trgovini, da ne bo obdelana s sredstvom proti kaljenju. Naj bo čim bolj sveža in mesnata z veliko spečimi brsti, iz katerih bodo pozneje pognala stebelca. Preden jo vtaknemo v zemljo, jo je priporočljivo za nekaj ur namočiti v mlačno vodo, da spodbudimo rast.

Raste počasi

Najraje ima lahka, hranljiva, dobro odcedna tla, idealno z dodatkom komposta in peska, namenimo mu dovolj široko posodo z drenažo, ker se bo razraščal vodoravno, ter poskrbimo za toploto in vlago. Sadimo ga po zadnjih pozebah, torej v drugi polovici maja, tudi še junija, če se zanj odločimo marca, ga imamo na začetku v zaprtih prostorih. Posadimo ga, ko na koreniki poženejo brsti; na substrat jo položimo vodoravno s poganjki, obrnjenimi navzgor, in zasujemo s tanko plastjo zemlje. Zalijemo in pokrijemo s folijo za stalno vlago. Posodo, ki naj bo dovolj široka, postavimo na toplo in svetlo mesto, a brez neposrednega opoldanskega sonca, prve poganjke lahko pričakujemo čez okoli 3 tedne.

V ugodnih razmerah zraste od 50 do 90 cm visoko.

Jeseni bomo pobrali pridelek. FOTO: Jeevan Gb/Getty Images

V osnovi je ingver precej nezahteven, zagotoviti mu moramo le vlažna tla, kar pomeni redno zalivanje, ter temperature nad 20 stopinj. Ena od njegovih lastnosti je, da raste precej počasi, v ugodnih razmerah zraste od 50 do 90 cm visoko, korenike pa dosežejo do 20 cm. Jeseni, ko začne rastlina rumeneti in odmirati, lahko poberemo pridelek – lahko ga uporabljamo čez zimo, nekaj pa ga shranimo in spomladi znova posadimo.