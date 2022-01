Ekološki tovornjak, ki spreminja podobo

Po Sloveniji že nekaj časa vozi nenavadni tovornjak s še bolj nenavadnim imenom. Gre za vozilo E-transformer oziroma ekološko potujočo učilnico, ki jo znotraj sproti spreminjajo. Za potrebe tretjega projekta Life Spodbujamo e-krožno so ga popolnoma prenovili že tretjič in mu v imenu dodali oznako 2.0. V sklopu evropsko in državno podprtega projekta Life Spodbujamo e-krožno, ki se je začel leta 2020, trajal pa bo do leta 2024 in v katerem poleg podjetja Zeos kot partnerja sodelujeta Zbornica komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetje TSD, so izvajalci naredili korak naprej h krožnemu ravnanj...