Edinstveni hotel za gibalno ovirane v Izoli

Z obnovo smo pridobili možnost celoletnega izvajanja storitev. Naša fizioterapevtska ekipa ponuja različne tipe fizioterapevtskih obravnav, ki vključujejo protibolečinske terapije, masaže in hidroterapijo. Slednjo smo lahko do sedaj izvajali v našem terapevtskem bazenu na plaži v Izoli samo poleti, ko je dovolj toplo. S prenovo smo pridobili notranji bazen, ki je primeren za izvajanje različnih vrst hidroterapije, ter savno, ki je dostopna za gibalno ovirane invalide,« pojasnjuje predsednica Društva distrofikov Slovenije Mateja Toman, ena od treh članic in poslovodstva nove pridobitve v Izoli: edinega popolnoma prilagojenega letovišča po načelu dostopnega turizma. Poimenovali so ga Floramare Resort zdravja; flora se nanaša na zeleni park v neposredni okolici, mare zrcali bližino morja.

S prenovo smo pridobili notranji bazen, ki je primeren za izvajanje različnih vrst hidroterapije, ter savno, ki je dostopna za gibalno ovirane invalide.

»Je pa to vsekakor velik zalogaj, saj je bil objekt povsem dotrajan,« pravi Tea Černigoj Pušnjak, ena izmed poslovodij. Je edini popolnoma opremljen in prilagojen resort za gibalno ovirane goste v Sloveniji. Ustanovitelj in lastnik je Društvo distrofikov Slovenije, v katerem se združujejo osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi obolenji. Ustanovljen je bil za izvajanje zdravstvenih storitev in možnost izboljšanja zdravja mišično obolelih, s hotelskim delom pa so februarja vrata odprli tudi za vse druge goste.

Prenovljenih 25 sob Trenutno je na voljo 25 prenovljenih hotelskih sob od 49. Želja lastnika Društva distrofikov Slovenije, ki deluje že od 1969. ter ima 946 rednih članov in 245 podpornih članov, je, da bi v bližnji prihodnosti prenovo doživeli tudi preostali objekti.

Pripomočki za izposojo

Sobe so namenjene vsem gostom in ne le gibalno oviranim, pravi Tea Černigoj Pušnjak. FOTO: osebni arhiv

Kot pravi Černigoj Pušnjakova, dajejo »velik poudarek dostopnosti, možnosti sobivanja in ustvarjanju sprejemajoče skupnosti«. Vsi prostori in storitve so enostavno dostopni za gibalno ovirane, starejše in tiste z otroškimi vozički. »S tako celovito prilagoditvijo, da so vsi prostori dostopni za uporabnike invalidskih vozičkov ali s težavami pri hoji, ko težko prestopajo pragove, smo verjetno edinstveni. Imamo tudi druge pripomočke, recimo stropna dvigala za pomoč pri presedanju. To je v pomoč tako gibalno oviranim gostom kot tudi svojcem oziroma spremljevalcem, saj to pomeni, da ni treba fizično dvigovati človeka. V kopalnicah ni pragov, večina sob je opremljenih z električnim dvižnim mehanizmom, ki je vgrajen v posteljah,« pojasnjuje Tomanova in dodaja, da si je v resortu mogoče pripomočke, ki jih gibalno ovirani gostje potrebujejo, tudi izposoditi. Denimo tuširni stol, invalidski voziček ali skuter. »Pri nas so dobrodošli vsi, ki prepoznajo vrednost popolne dostopnosti zase in svojo družino ter, tako kot mi, stremijo k idealu sobivanja in enakopravnosti,« pravi Černigoj Pušnjakova.

Videz hotelske sobe

Vsi pripomočki za pomoč gibalno oviranim so očem nevidni, zato soba ni videti bolnišnična, temveč hotelska. FOTO: Floramare Resort zdravja

Pod tako rekoč edinstvenim projektom se je podpisala arhitektka Melita Ločnikar, povedala je, da je bil idejni projekt narejen za celovito prenovo. »Zaradi finančnih sredstev smo se nato odločili za delno prenovo, a naš cilj je bil, da prej po videzu bolnišnične sobe spremenimo v podobo hotelske sobe. Da se gibalno ovirani ne bi na vsakem koraku spominjali, da so bolni,« pravi Ločnikarjeva. Največji izziv, pojasnjuje arhitektka, je bila integracija vseh pripomočkov v sobi na način, da je vse čim bolj skrito, denimo električna vodila. »Dosegli smo, da je videti kot sodobna hotelska soba, zame osebno pa je ena od kvalitet te nastanitve tudi čudovita okolica z res lepim parkom,« dodaja Ločnikarjeva.

S tako celovito prilagoditvijo, da so vsi prostori dostopni za uporabnike invalidskih vozičkov ali s težavami pri hoji, smo verjetno edinstveni, pravi Mateja Toman. FOTO: Melita Ločnikar

Novost je tudi, da je resort prisoten tudi na platformi, prek katere je mogoče rezervirati hotelske sobe in druge nastanitve. Tam si lahko, pravi Černigoj Pušnjakova, že zdaj našel nastanitve, dostopne tudi za gibalno ovirane. »Da imajo denimo višjo straniščno školjko ali pa tipko SOS, če potrebuješ pomoč. Je pa res, da tako celovite ponudbe, da bi bile sobe do te mere prilagojene gibalno oviranim gostom, kot so pri nas, v osrednji Evropi ni.«

Izkušena fizioterapevtska ekipa ponuja različne tipe fizioterapevtskih obravnav. FOTO: Floramare Resort zdravja

Prve goste so sprejeli v začetku februarja, največji odziv je bil s strani starejših, med katerimi se marsikateri sooča s težavami pri hoji. »Zanje je to dobrodošla novost, saj vemo, da drugi turistični ponudniki tega ne ponujajo. V preteklosti smo pretežno izvajali programe za distrofike oziroma druge invalide, zato nam individualen pristop do gosta ni tuj,« dodaja Tomanova. »Veliko gostov, tudi tistih, ki nimajo specifičnih okoliščin, pri oceni bivanja izpostavi prav prijaznost in pripravljenost osebja, da priskoči na pomoč,« sklene Černigoj Pušnjakova, navdušena, da imajo goste iz vse Evrope, celo iz Amerike se najde kdo.