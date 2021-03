»Kljub res čudnemu letu 2020 se je veliko dogajalo,« nam je povedal priznani glasbenik Gal Gjurin. »Decembra in januarja sem preboleval covid-19, in kot se je izkazalo, sem eden tistih, ki imajo tako imenovani dolgi covid. Nizka vročina se mi je, po prenehanju klasičnih virusnih simptomov, vlekla še dva meseca, z njo pa močna utrujenost in padec kondicije. Če te virus ujame, zboliš in počivaš dobra dva meseca, potem se počutiš kot cunja. Imeli smo tudi smrti v družini zaradi korone, kar je žal doletelo marsikatere.« Prvi smo prenehali delo in zadnji ga bomo spet začeli...