Duševno zdravje: 8 trikov za več gibanja

Podaljšan čas sedenja je velik dejavnik tveganja za različne težave z zdravjem, vključno z rakom, srčnimi boleznimi in debelostjo. Poleg tega lahko negativno vpliva tudi na naše duševno počutje.

Aktivnosti, med katerimi lahko stojite • Med vsakim telefonskim klicem vstanite. • Vstanite vsakič, ko morate poslati sporočilo na mobilni telefon. • Če ste v pisarni, vstanite, ko vaš sodelavec pride k vaši mizi. • Če se morate pogovoriti s sodelavcem, pojdite do njegove mize, namesto da mu napišete SMS ali e-pošto. • Če delate od doma, si vsako uro naredite petminutni razteg stoje.

Dandanes sedimo veliko več, saj je pandemija močno omejila možnost sodelovanja pri telesnih in družbenih dejavnostih zunaj doma. Posledično je za mnogo ljudi težko biti aktiven celo zdaj, ko so ukrepi milejši. Priporočamo vam, da si naslednje namige Juanine Kocher, vaditeljice joge in dobrega počutja, vzamete k srcu.

1. Po obroku 10 minut sprehoda

Po obroku se gibajte! Ta praksa ohranja stabilno raven sladkorja v krvi, kar pomaga ohranjati hormonsko ravnovesje, se bori proti upadu energije sredi dneva, podpira presnovo in pomaga pri prebavi. Redna hoja lahko olajša simptome, povezane s kroničnimi duševnimi boleznimi, kot sta anksioznost in depresija. Sprehod nam ponuja najboljše: fizične prednosti vadbe, hkrati pa krepi naše čustveno počutje.

2. Poskusite meditacijo s hojo

Ne glede na to, ali ste novi v meditaciji ali pa jo izvajate že leta, ima lahko prehod na obliko hoje velike prednosti. Meditacija med hojo je kot nalašč za ljudi, ki dlje sedijo. Vadba hoje pomaga pri pretoku krvi, zlasti v nogah. Pomaga tudi pri lajšanju občutkov stagnacije in vam zagotavlja dodatne prednosti omenjene hoje.

3. Naredite petminutni razteg stoje

Si kdaj vzamete sproščujoč dan za ogled najljubše nadaljevanke? Seveda razumemo. Nič ni narobe, če si vzamete čas tudi za to. Počitek ima veliko koristi. Kljub temu se prepričajte, da ne boste sedeli več ur naenkrat. Med epizodami se hitro raztegnite v stoječem položaju.

4. Zaplešite

Vzemite si plesni odmor. Ples ob eni vaših najljubših melodij vas razgiba in zelo dobro dvigne razpoloženja. Ples je kot hoja koristen tako za telo kot za duha.

5. Pospravite svoj prostor

Res je. Očistite svoj dom! Če si vzamete nekaj minut v dnevu za čiščenje svojega okolja, vas to ne bo le dvignilo in vas razgibalo, študije tudi kažejo, da lahko čist prostor pomaga povečati energijo in razjasniti vaš um.

6. Nastavite opomnike ali opozorila

Sploh veste, koliko časa v resnici sedite? Tako enostavno se je ujeti v službo ali gledanje najljubše nadaljevanke in se sploh ne zavedati, da že ure sediš. Opozorilno sporočilo, vibrirajoči alarm ali zvočni pisk bodo verjetno pritegnili vašo pozornost in vas spodbudili, da vstanete in se premaknete. Na trgu je tudi ogromno nosljivih sledilnikov in pametnih ur po različnih cenah, ki vas lahko opozorijo, ko predolgo mirujete. Ko prejmete opozorilo o neaktivnosti, vstanite in se premikajte vsaj od dve do pet minut, da prekinete čas sedenja.

7. Med delom poskusite stati

Če vaše delovno mesto zahteva, da ves dan sedite za računalnikom, razmislite o profesionalni, ergonomsko oblikovani mizi za sedenje. Številne takšne stanejo manj kot 200 dolarjev, nekatera podjetja svojim zaposlenim zdaj celo ponudijo to možnost, če spet delajo v pisarni. Če se odločite, da ne boste zamenjali svoje tradicionalne sedeče mize, si lahko še vedno ustvarite navado, da vstanete med delovnim dnem. Poglejte v okvirčku.

8. Kadar koli bi sedli, vstanite

Na javnem prevozu, pri druženju, pisanju besedila ali klicu: vstanite in/ali se sprehodite, kadar koli lahko. To je sprva morda izziv, a ko boste postali bolj pozorni na to, kako pogosto sedite, se boste navadili stati in premikati svoje telo. Od tega je odvisno vaše fizično in duševno zdravje.