Državno ozemlje je lahko blago

Minuli konec tedna so v Planinskem muzeju v Mojstrani odprli razstavo ob 130-obletnici nakupa vrha Triglava in postavitve Aljaževega stolpa na vrh najvišje slovenske gore, ki je v teh 130 letih postala nacionalni simbol in ponos slovenstva. Največ zaslug za nakup in postavitev stolpa gre seveda dovškemu župniku Jakobu Aljažu, ki je 15. aprila 1895 na lastne stroške za en goldinar od občine Dovje kupil 16 kvadratnih metrov veliko ozemlje na vrhu Triglava in na njem 7. avgusta v zgolj petih urah postavil valjast stolp iz pocinkane pločevine. Nekaj dni kasneje, 22. avgusta 1895, so stolp blagoslovili in na ta način odprli. Napis Aljažev stolp na vrhu je bil prvi slovenski napis v Triglavskem visokogorju. Na nakup Triglava je treba gledati kot dejanje nacionalne zavesti župnika Aljaža, ki mu je šlo hudo v nos, da so se po Julijskih Alpah v tistem času šopirili nemški planinci, ki so v gorah odpirali svoje nemške planinske koče. Na nakup Triglava in poznejšo postavitev planinske koče na Kredarici je treba gledati v luči tedanjega spopada nemškega in slovenskega nacionalizma.

Napis Aljažev stolp na vrhu stolpa je bil prvi slovenski napis v Triglavskem visokogorju. FOTO: Tina Horvat

Nakup vrha Triglava je seveda imel velik simbolni pomen za Slovence, a je le drobec v primerjavi z nakupi veliko večjih ozemelj, ki so se zgodili v zgodovini in so bili pomembni za oblikovanje sedanjih držav.

Med zelo ambicioznimi kupci so bili prvaki Američani, ki so veliko večino svojega ozemlja dobili z denarjem in ne osvajanjem, kakor je morda razširjeno vedenje v javnosti.

7 milijonov za Aljasko

Pred kratkim, ko sta se sredi avgusta na Aljaski srečala ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin, so se vsi svetovni mediji, vključno s časopisom, ki ga zdaj držite v rokah, spomnili dejstva, da je bila ameriška zvezna država Aljaska še pred dobrim stoletjem in pol kolonija carske Rusije in da so njeno ozemlje Američani leta 1867 kupili za 7,2 milijona takratnih dolarjev. Američani so takrat dobili v svojo posest več kot 1,7 milijona kvadratnih kilometrov ozemlja, za katero se je izkazalo, da je izjemno bogato z nafto, plinom, zlatom in drugimi kovinami. A to ni bil edini nakup ozemlja, ki so ga naredile Združene države Amerike.

Skalno gorovje je bilo včasih del španske kolonije, kasneje Mehike, dokler ga 1848. niso kupili Američani. Foto: Kaylee Greenlee/REUTERS

ZDA, ki so se začele oblikovati pred 250 leti, ko se je začela ameriška revolucija proti Veliki Britaniji, so sprva obsegale le 13 kolonij oziroma sedanjih držav na vzhodu Amerike. Leta 1803 so ZDA s t. i. louisianskim nakupom dobile v last velikansko ozemlje zahodno od reke Misisipi, ki je merilo več kot 2,1 milijona kvadratnih kilometrov in je obsegalo območje sedanjih držav Louisiana, Arkansas, Kansas, Misuri, Iowa, dele Minnesote, Južno in Severno Dakoto, dele Kolorada, Oklahomo, Montano in dele Wyominga; vse to je Washington kupil od prve francoske republike, ki pravzaprav ni vedela, kaj naj počne s tolikšnim ozemljem, ki ga je Francija upravljala iz New Orleansa. Washington je Francozom plačal 15 milijonov takratnih dolarjev.

Američani so svoje Deviške otoke kupili leta 1916 od Danske.Foto: ar.inspiredpencil.com FOTO: Ar.inspiredpencil.com

Amerika se ne ustavi

Pet milijonov dolarjev, kar je v današnjem denarju pomenilo nekaj več kot 102 milijona dolarjev, so Američani leta 1819 plačali Špancem v okviru sporazuma Adams-Onis oziroma sporazuma o Floridi. Španci, ki so imeli do tedaj v lasti Florido, so se zaradi pomanjkanja ljudi in priseljencev iz Španije pa tudi zaradi vala osamosvojitvenih vojn v Južni Ameriki leta 1819 odločili prodati Florido Američanom, vendar pod pogojem, da bi hkrati določili mejo med Ameriko in špansko kolonijo Mehiko. Sporazum je bil v veljavi le 183 dni, kajti ko je Madrid avgusta 1821 podpisal sporazum iz Cordobe in priznal neodvisnost Mehike, je razmejitev iz sporazuma Adams-Onis postala meja med ZDA in Mehiko.

Američani so svoje Deviške otoke kupili leta 1916 od Danske. FOTO: Elvirkin/Getty Images

A niti ta razmejitev ni trajala prav dolgo, do leta 1848, ko sta po koncu ameriško-mehiške vojne državi podpisali sporazum v mestu Guadalupe Hidalgo, in Mehika, ki je vojno izgubila, je tedaj v zameno za 18,5 milijona tedanjih dolarjev Američanom prepustila 55 odstotkov svojega tedanjega ozemlja. Takrat so ZDA dobile Kalifornijo, Nevado, severni del Arizone, večji del Nove Mehike, Utah, del Kolorada in Wyominga. Le pet let pozneje so ZDA za 10 milijonov dolarjev od Mehike kupile še južno Arizono in del Nove Mehike. Leta 1867 so kupile še Aljasko in se še niso ustavile. Leta 1898, po koncu ameriško-španske vojne, je Španija Američanom kot poražena stranka v zameno za 20 milijonov tedanjih dolarjev odstopila karibska otoka Kubo in Portoriko, otoka Guam in Marianske otoke v Pacifiku ter najvrednejše ozemlje, Filipine. Leta 1916 je Washington za 25 milijonov dolarjev kupil tedanjo dansko Zahodno Indijo, otočje, ki ga danes poznamo pod imenom Ameriški deviški otoki. To je bil zadnji ameriški nakup ozemlja.

Z vojnami ali porokami

Tudi v Evropi je znanih nekaj zamenjav ozemlja, ki so ga posamezne države dobile z nakupom. V Evropi so se meje sicer praviloma spreminjale ali z vojnami ali s porokami med vladarskimi družinami. Če štejemo dote v obliki ozemelj, ki so jih v srednjeveških časih prinašali v zakon mladoporočenci, je bolj ali manj vsa Evropa prepredena z ozemlji, ki so bila na takšen način kupljena oziroma prodana. A vseeno zgodovinopisje pravi, da je bil eden prvih nakupov ozemelj opravljen leta 1266, ko je kraljevina Škotska od Norveške za 4000 mark sterlingov – takratne valute na Škotskem – kupila otok Man, Hebridsko otočje, Kintyre in otočje Firth of Clyde.

Otok Man je škotski postal leta 1266, ko ga je škotski kralj kupil od kraljevine Norveške.Foto: Historic UK FOTO: Historik Uk

Znano francosko mesto iz začetka druge svetovne vojne, od koder so Britanci rešili svojo armado, Dunkerque, je bil do leta 1662 v lasti angleškega kralja, ta ga je takrat prodal Francozom za 5 milijonov liver. Velika zamenjava ozemlja se je zgodila tudi leta 1721, po koncu t. i. severne vojne, ko je carska Rusija od kraljevine Švedske za 2 milijona srebrnih švedskih riksdalerjev dobila približno 100.000 kvadratnih kilometrov veliko ozemlje sedanje Estonije, sedanje Latvije ter precejšnji del jugovzhodne Finske.

Nakupovanje ozemlja med posameznimi državami ni samo značilnost časov pred prvo svetovno vojno. Tako je leta 1947 Finska za 700 milijonov finskih mark Sovjetski zvezi prodala 176 kvadratnih kilometrov veliko ozemlje Jäniskoski-Niskakoski, ki je zdaj del ruskega okraja Murmansk. Leta 1958 je Pakistan od Omana kupil pristaniško mesto Gvadar, ki je zdaj del pakistanske province Belučistan.

