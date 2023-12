Leto gre h koncu. Decembrski vikendi so bili za nas v zadnjih 15 letih v znamenju danes 40-letne Korošice Tine Maze, ki je v tem mesecu v svoji izjemni karieri alpske smučarke zbrala šest od svojih 26 zmag v svetovnem pokalu. Na tekmovalnih poljanah je s svojo ekipo pustila neizmeren pečat in postavila mejnik, 2414 točk v eni sezoni, ki bo očitno še lep čas ostal pobožna želja mnogih. Leta 2017 je končala kariero in obrnila nov list v knjigi življenja. Dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja ter dobitnica velikega kristalnega globusa je v Gorici našla svoj mir z Andreo Massijem. Dobro dese...