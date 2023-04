Drst še ni končana

Sladkovodnim ribičem nekateri posamezniki očitajo, da so člani ribiških družin le zato, da lahko poceni lovijo. Da to ne drži in da so predvsem naravovarstveniki, katerih glavna skrb je ohranjanje ribjega življa v vseh vodah, ki jih upravljajo, dokazujejo tudi člani RD Jesenice: že nekaj časa so varuhi drstišč postrvi, zdaj pa tudi sulca in lipana. Poleg tega v Savo Dolinko in jezera Jasna, Završnica in Javorniški Rovt redno vlagajo oplojene salmonidne ikre ter izvajajo vsakoletne spomladanske in jesenske čistilne akcije in še marsikaj.

V revirju C. FOTO: RD Jesenice

Na prodnatih drstiščih, denimo na delu Save Dolinke v revirju C (ta odsek poteka med spodnjo pregrado Hidrocentrale Moste do sotočja s Savo Bohinjko in od Radovne od spodnjega jezu hidrocentrale Vintgar do sotočja s Savo Bohinjko), že od konca marca opazimo več opozorilnih tabel ob cesti, na mostu oziroma ob reki, ki ribiče, sprehajalce ali voznike avtodomov opozarjajo, da so v drstnem pasu. V angleškem in slovenskem jeziku je jasno napisano, da so sredi 200-metrskega pasu, v katerem so 100 metrov dolvodno in 100 metrov gorvodno strogo prepovedani ribolov, hoja po drstišču in vznemirjanje rib v drsti. Druga tabla jasno prepoveduje parkiranje avtodomov. Namestili so jih tudi na začetku in koncu drstišča.

200 metrov je dolg pas, v katerem so strogo prepovedani ribolov, hoja po drstišču in vznemirjanje rib v drsti.

Ne mečimo kamenčkov v vodo

Gregor Pintar, nadomestni predsednik RD Jesenice. FOTO: RD Jesenice

Kot je povedal Gregor Pintar, podpredsednik (od konca marca tudi predsednik), gospodar, vodja čuvajev, ribogojec in vodja odlovne ekipe RD Jesenice, so opozorilne table financirali in na vseh drstnih krajih v svojih ribolovnih revirjih postavili sami (še v akumulacijskem jezeru Završnica od mosta do prodne pregrade in v kampu Šobec v prelivu nad mostom), prav tako so okrepili čuvajsko službo. Pa ne le zaradi nadzora ribičev, ki bi med drstjo morebiti lovili na črno, temveč predvsem zaradi številnih kolesarjev, sprehajalcev in drugih ljudi, ki se zadržujejo v bližini drstišč.

Za drstečega se lipana ali sulca je stresna že človeška senca na mostu ali tik ob vodi.

Medtem ko vseh 108 članov RD Jesenice dobro ve, zakaj so postavljena opozorila, pa tujci in nepoučeni obiskovalci teh območij morda niti ne vedo, zakaj se do 16. maja, ko se začne sezona za ribolov lipana, ne sme ne broditi po vodi ne metati kamenčkov vanjo. Mnogi tudi ne vedo, da je lahko za drstečega se lipana ali sulca stresna že človeška senca na mostu ali tik ob vodi. Mnogi se zato umikajo tja, kjer imajo več miru.

Rekordni lipan iz Save Dolinke Jana Beguša iz leta 2021 je meril kar 61 centimetrov. FOTO: osebni arhiv Jana Beguša

Kršitelje bodo za zdaj le opozarjali, se pa ti ne bodo mogli več izgovarjati, da niso vedeli, da je na označenem kraju ribje drstišče. Žal so nemočni pred vse pogostejšimi obiski sivih čapelj, kormoranov in vider, zadnje časa opažajo tudi več ribojedih rac – velikih žagarjev. Vse te živali so namreč zakonsko zaščitene, tako da jim pred očmi ropajo vodotoke, pa naj gre za kapitalne sulce, srednje velike lipane ali mladice vseh salmonidnih vrst. Škodo poskušajo omejiti tudi z odlovom spolno zrelih rib in oplajanjem iker, ki jih potem vložijo v vodo, še preden bi jih kot druge ribogojnice začeli hraniti z umetno hrano. Tako so del sonaravne drsti, je pa res, da je odstotek preživetja manjši, kot če bi jih pred vlaganjem vzredili do velikosti mladic. A so zato divjaki in ne umetno vzgojene ribe. Da se skrb ribičev in ščitenje rib poplačata, dokazuje tudi kapitalni ulov člana RD Jesenice Jana Beguša iz leta 2021: z 61-centimetrskim lipanom iz Save Dolinke je dosegel uradni evropski rekord za to vrsto salmonidne ribe.