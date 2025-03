Đorđe nas uči, kaj je čista ljubezen: ob srečanju so Severino oblile solze (FOTO)

Ob nedavnem prihodu Severine v Slovenijo, kjer se je srečala s svojimi oboževalci, je pozornost pritegnil fant na vozičku z downovim sindromom, ob srečanju s katerim so Severino oblile solze. Toda 21-letni Đorđe Petrović, ki s starši živi v Ljubljani, je veliko več kot zgolj oboževalec, ki je priljubljeno pevko spravil v jok.

Res prisrčno srečanje. FOTO: Leon Vidic

Đorđe in njegova družina so iz Niša, vendar so v Sloveniji našli drugi dom. Ali bo stalen ali začasen, še ne vedo, sem jih je pripeljala Đorđejeva invalidnost. »Ko je bil star sedem let, si je zlomil nogo. Zdravniki so ga napačno zdravili, posledica pa je bila mišična hipotonija,« pove Đorđejeva mama Marija. V Slovenijo so pripotovali zaradi sinovih operacij, v upanju, da mu bodo slovenski zdravniki omogočili, da bo spet hodil. Čeprav pet operacij do zdaj ni obrodilo uspehov, mama ne izgublja upanja. »Čakamo, da bo do konca zrasel, saj je večji poseg možen šele takrat. Medicina napreduje. Seveda upamo, da bo nekoč spet hodil.«

Vzgajajo ga v kavalirja, zato je šopek njegov redni spremljevalec. FOTO: osebni arhiv

Iskrena duša

Tisti, ki uporabljate TikTok, Đorđeja morda že poznate. Profil vesnaidjole, ki ga je ustvarila Đorđejeva 25-letna sestra Vesna, ima 44.900 sledilcev, posnetek s Severino si je ogledalo več kot 1,3 milijona ljudi. »On je darilo za našo družino. Še enkrat bi ga imela,« pravi Đorđejeva mama, ki priznava, da ni bilo vedno lahko. »Ko se je rodil, so hoteli, naj ga damo v dom, vendar se nisva strinjala. Imela sem ga doma. Sprva sem še hodila v službo. Potem so me, ker sem bila velikokrat odsotna, odpustili. A tako je bilo bolje za vse, saj me Đorđe potrebuje,« pravi. Medtem ko se starši pogosto pogovarjamo o negativnih učinkih družbenih omrežij, je Marija vesela, da ima Đorđe svoj spletni profil. »Prek TikToka je spoznal prijatelje. Pred tem je imel sošolce, vendar se z njimi ni srečeval zunaj pouka. Zdaj se dobiva na kavi in pogovarja po telefonu,« je zadovoljna.

S sestro Vesno sta velika prijatelja, vsa družina je močno povezana. FOTO: osebni arhiv

Starši sprva niso vedeli za sinovo diagnozo. »Če bi imela možnost za teste, bi se testirala, vendar je ni bilo. Da ima downov sidrom, smo izvedeli, ko je bil star tri mesece,« se spominja. Družina ga je takoj začutila tako, kot ga je začutila znana pevka: kot iskreno, pristno dušo, ki pozna zgolj in samo ljubezen. Sprejemajo ga kot sebi enakega in tako so ga vse od začetka tudi vzgajali. Kadar to ni bilo lahko, je bilo predvsem zaradi drugih ljudi. »Na nas so zaradi Đorđeja gledali drugače. Nekateri starši niso pustili svojim otrokom, da bi prihajali k nam, saj so se bali, da bi jim lahko kaj naredil. Hči Vesna je novinarka, to si je želela postati predvsem zaradi Đorđeja. Želela si je, da bi svet izvedel, kako ljubeči, prijetni in čudoviti ljudje so to,« je ponosna Marija. Vesna, ki trenutno živi in dela na Dunaju, je bila tudi tista, ki je Đorđeju odprla profil na družbenem omrežju. »Vse zato, da bi ljudje spoznali, ne samo Đorđeja, ampak tudi druge ljudi z downovim sindromom. Da bi videli, kako so v resnici prisrčni,« pravi mama.

Na snemanjih je vedno razburljivo. FOTO: osebni arhiv

Luka je njegov idol

Gotovo je tudi prisrčnost ena od tistih lastnosti, zaradi katerih ga vedno znova najde kamera. Pred letom dni, ko je prišel v Slovenijo, je po spletu naključij dobil vlogo v filmu. Igral je v prizoru z znano slovensko igralko Nino Rakovec. Ena njegovih najljubših aktivnosti je igralski tečaj Mini šola nastopanja, ki ga obiskuje ob ponedeljkih. Tja hodi, ker je bil na avdiciji izbran za enega od nastopajočih v seriji kratkih filmov Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. S serijo, ki jo objavljajo na spletu, želijo opozoriti na težave, ki pestijo ljudi na invalidskih vozičkih.

Đorđe, mama Marija in Đorđejev idol Luka Dončić FOTO: osebni arhiv

Kljub življenju na invalidskem vozičku ima Đorđe številne hobije. Eden od njih je košarka, ki jo tudi trenira, njegov idol pa je, kar izstreli kot iz topa, Luka Dončić. »Tudi plavanje mi je všeč,« pravi in doda, da tako v bazenu kot tudi na morju. Iz morskega kraja, Splita, je tudi njegova punca, s katero se tu in tam slišita po telefonu.

Marija o Đorđeju pravi, da je pravi detektor za ljudi, saj, kot pove sam, takoj ve, kdo je iskren in kdo ne. »Dobre ljudi objame, tistih z negativno energijo pa noče. Po njegovem odzivu tudi jaz točno vem, kdo je do mene prijateljsko naravnan. Tudi mi se učimo od njega. Uči nas, kaj je to čista ljubezen. Čista ljubezen pa je nekaj, kar vsi potrebujemo,« prizna.

Tudi mi se učimo od njega.

Mimogrede, prijateljstvo Severine in Đorđeja se je nadaljevalo, ko so že ugasnile kamere in so se fotoaparati porazgubili. Skupaj z mamo Marijo ga je povabila na kavo, kjer ji je priznala: »To je bil najbolj iskren objem, kar sem jih kdaj prejela.« Izmenjala sta si naslove in številke in ostajata v stikih.