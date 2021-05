Donirali 700 kilogramov hrane za živali

Njim reklama, društvom hrana

Za Društvo za zaščito živali Ljubljana je hrano prevzela Maša Cerjak Kastelic. FOTO: KOVANČEK GROUP

Dve manjši zavetišči in pet društev ali zavodov za zaščito živali je ta teden dobilo več kot 700 kilogramov pasje in mačje hrane, ki so jo s pomočjo online donatorske akcije En všeček = 50 gramov hrane za živali med 13. aprilom in 2. majem izvedli v podjetju Kovanček Group.Posebnost te promocijske donatorske akcije je v tem, da je denar za nakup kakovostne hrane znamke Royal Canin za hišne ljubljenčke v bistvu prispeval vsak, ki je oddal všeček na Facebookovi strani Kovanček oziroma postal novi sledilec na Instagramovem profilu @kovancekgroup. Na ta način so zbrali za skoraj 698 kilogramov hrane, podjetje Kovanček Group pa je kot svoj prispevek donacijo zaokrožilo navzgor na končnih 727 kilogramov.Hrano so predstavniki Kovančka dostavljali v ponedeljek in torek, vsi prejemniki pa so je bili zelo veseli, saj je za največkrat podhranjene zavržene domače ali brezdomne živali potrebujejo precej več, kot jim je podarijo dobri ljudje. Poleg tega so si lahko sami izbrali, katere hrane potrebujejo največ in v kakšni obliki naj bo (briketi, pločevinke). Ob prihodu v zavetišča ali k posameznim društvom so obdarovanci na splošno vsi poudarjali, kako hvaležni so za prejeto hrano omenjenega proizvajalca. Prepričani so, da se ljudje ne zavedajo, da cenena hrana ne pomaga, da se živali postavijo nazaj na noge, oziroma da predvsem slabotne živali potrebujejo kakovostno. Nikakor ne priznavajo pravila, da je poceni hrana boljša kot nič.Še pred zaključkom akcije za omenjeno sedmerico pa je podjetje Kovanček začelo še eno donatorsko akcijo zbiranja hrane. Za društvo Reks in Mila, ki so mu neznanci iz zabojnika 29. aprila ukradli vso zalogo hrane za živali, je stekla akcija všečkanja po istem principu, kot je opisan zgoraj. Doslej so zbrali toliko všečkov, da bo zadoščalo za nakup skoraj 26 kilogramov hrane, ker pa bo trajala vse do 16. maja, upajo, da jih bo še precej več.