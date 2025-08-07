Dončićevi milijoni

Vedno je lepo videti reprezentančne soigralce. V ekipi je nekaj novih obrazov, a sem prepričan, da se bomo hitro ujeli. Vem, da so fantje v teh dneh odlično trenirali in se že veselim petkove tekme z Nemčijo,« 26-letni Luka Dončić ni skrival veselja, ko je prišel v njemu domačo Ljubljano. Pol življenja je že po svetu, kot 13-letnik je šel od doma. Oče Saša je bil z njim tudi v Turčiji, a se tam niso ogreli zanj. Madridski Real pač, Realova šola ga je stesala kot človeka in igralca, pred tem je dobre osnove dobil v ljubljanski Olimpiji. Ostalo je zgodovina. Luka je danes planetarna zvezda, večje Slovenija ni imela. V vsej svoji planetarnosti Luka ostaja prizemljen: z nogami na tleh, realen, dober, prijazen, s filmskim nasmehom, ki je postal njegov zaščitni znak. Če ga ne bi poznali prej, bi rekli, da je to ameriški nasmeh, a ga je krasil že v Evropi. To je Luka. Tudi uradno najbogatejši slovenski športnik. V tem hipu tudi daleč z naskokom slovenski športnik z najvišjo letno plačo in pogodbo, na kateri se črnilo še ni povsem posušilo.

Luka Dončić je v Ljubljani, jutri ga čaka prva tekma. Foto: KZS

V Kaliforniji več kot v Teksasu

Pred dnevi je z ekipo Los Angeles Lakers sklenil maksimalno triletno pogodbo v vrednosti 165 milijonov dolarjev (142,3 milijona evrov). Nova pogodba slovenskemu košarkarskemu virtuozu omogoča, da se lahko odloči za izstop iz pogodbe leta 2028 in podpiše novo petletno pogodbo, vredno 35 odstotkov »salary capa«, kar bi znašalo 417 milijonov dolarjev oziroma 360 milijonov evrov. Ob tem ne velja pozabiti na davek: kosmate številke so eno, davki pa to hitro oklestijo. Selitev iz Dallasa v Los Angeles pomeni za Dončića občutno višjo davčno obremenitev.

Želim, da mladi sledijo sanjam. Kot sem jim jaz.

V Kaliforniji bo zagotovo dobil in imel boljše trženjske priložnosti, več medijske pozornosti in možnost za naslov, bo pa njegov neto dohodek zaradi kalifornijskih davkov nižji kot v Teksasu. Če ima igralec pogodbo v vrednosti 50 milijonov dolarjev letno, v Teksasu (Dallas) plača samo zvezni davek, ki znaša približno 37 odstotkov, kar pomeni okoli 18,5 milijona dolarjev. V Kaliforniji (Los Angeles) pa plača tako zvezni kot državni davek, kar skupaj znese okoli 50 odstotkov oziroma približno 25 milijonov dolarjev. Razlika v obdavčitvi med obema državama lahko tako presega 6 milijonov dolarjev letno.

5. v ligi V severnoameriški košarkarski ligi NBA bo imel v sezoni 2025/26 najbolj donosno pogodbo igralec moštva Golden State Warriors Stephen Curry, ki bo prejel ček v višini 59,606.817 dolarjev (51,4 milijona evrov). Luka Dončić v dresu Los Angeles Lakers si deli peto mesto s 54,126.450 dolarji (47 milijoni evrov). Pred njimi so še Joel Embiid (Philadelphia 76ers) in Srb Nikola Jokić (Denver Nuggerts), ki bosta na letni ravni zaslužila po 55,224.526 dolarjev (47,65 milijona evrov), četrtouvrščeni Kevin Durant (Houston Rockets) bo prejel 54,708.609 (47,2 milijona evrov). Med top 10 je na zadnjem mestu Bradley Beal (Los Angeles Clippers), ki bo zaslužil 53,666.270 dolarjev (46,3 milijona evrov). Štiridesetletni LeBron James, Dončićev soigralec pri jezernikih in najboljši strelec v zgodovini NBA, je na 14. mestu. V sezoni 2025/26 bo zaslužil 52,627.153 dolarjev (45,4 milijona evrov).

Dobrodelnost

Luka ima okoli sebe ljudi, ki bodo poskrbeli za to. Hkrati pa je pokazal, kako ostati skromen in pozoren, ko se povzpneš tako visoko, da ne pozabiš, da so tu še vedno številni mladi, ki potrebujejo pomoč. Ni okleval. Pet milijonov dolarjev bo namenil za pomoč mladim športnikom. Njegova fundacija bo izbrala 77 mladih košarkarjev z vsega sveta, ki bodo deležni podpore. »Košarka mi je dala vse in hvaležen sem, da lahko zdaj nekaj vrnem ter pomagam naslednji generaciji. Želim, da mladi sledijo sanjam. Kot sem jim jaz,« je dejal slovenski zvezdnik.

Luka postaja obraz LA Lakers. Foto: Reuters

Luka ne pomaga prvič. Prve dni epidemije covida-19 je skupaj s tedanjim lastnikom kluba Dallas Mavericks Markom Cubanom in svojim poškodovanim soigralcem Dwightom Powellom lokalni kliniki podaril 500 tisoč ameriških dolarjev. Dončić je finančno pomagal tudi zdravstvenim delavcem v Sloveniji. Pred dvema letoma se je izkazal v času poplav, ko je nemudoma poslal pomoč in opremo gasilcem iz Občine Prevalje. Konec decembra je presenetil 150 otrok, ki se zdravijo v bolnišnici za otroke v Šentvidu pri Stični in na kliniki za pediatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.