Dončića bodo napadali na evropskem prvenstvu

Košarkarsko reprezentanco še teden dni loči do začetka evropskega prvenstva. V četrtek, 28. avgusta, bo prva tekmica Slovenije Poljska in potem naprej. Čim dlje, se nadejajo v reprezentanci in taboru navijačev. Minuli torek je Slovenija po štirih porazih dočakala prvo zmago na pripravljalni tekmi, danes jo čaka še generalka s Srbijo. Ena lastovka še ne prinese pomladi, izkušeni člani reprezentance pa se zavedajo, da razloga za evforijo ali paniko ni.

Pripravljalne tekme #mojtim 8. avgust: Slovenija – Nemčija 89:103 10. avgust: Nemčija – Slovenija 80:70 15. avgust: Litva – Slovenija 94:72 16. avgust: Latvija – Slovenija 100:88 19. avgust: Slovenija – Velika Britanija 93:81 21. avgust: Srbija – Slovenija (Beograd)

»Na pravi poti smo. Ko zmagujemo, ne skačemo do stropa, in ko izgubljamo, ne delamo panike. Pozitivni smo in se borimo za vsako žogo. Prav je, da smo imeli na začetku priprav težke tekmece, saj smo takoj videli, kaj nam manjka, da bomo na evropskem prvenstvu enakovredni najboljšim. Z vsem spoštovanjem do Velike Britanije nam takšne tekme primerjalno ne pomagajo veliko,« je povedal izkušeni Edo Murić.

Kemija

»Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnjih tekmah pokazala, da je na dobri poti. Čeprav se to na rezultatu morda ni videlo. Torkova domača zmaga nad Veliko Britanijo pa je pomembna za samozavest predvsem pri mlajših,« dodaja Dragiša Drobnjak, nekdanji reprezentant, danes trener in strokovni komentator Šport TV in Sportkluba. Je pa Drobnjak, tekmo je spremljal tik ob parketu, videl in slišal nekaj več, kar je morda ušlo nam pred televizijskimi zasloni. »V ZDA se veliko govori o kemiji. Če jo ekipa ima, je uspeh neizbežen. Ravno na tekmi proti Veliki Britaniji sem videl prave zametke te kemije. Omogočata jo jasna delitev vlog – to opravi stroka – in brezpogojno sprejemanje teh vlog, kar naredijo igralci, ki morajo to sprejeti brez fige v žepu, in ne širiti nezadovoljstva. V slovenski ekipi so vloge jasno razdeljene, vsak se trudi na svoj način,« Drobnjak poudari element, ki ga čuti v slovenski reprezentanci. »Dejansko me porazi niti ne motijo, če se po vsaki tekmi, tudi porazu, vidi napredek. Tudi selektor Aleksander Sekulič mi je potrdil, da so namenoma izbirali zahtevne tekmece izvzemši Veliko Britanijo,« nadaljuje Drobnjak.

V pomoč Dončiću

»V napadu je naše primarno orožje Luka Dončić, ki od tega ne beži. Želi si, da bi šlo vse prek njega, v minulih letih je še dodatno dozorel. Celotno ekipo in vse soigralce dela boljše. Tu je Klemen Prepelič, ki ni le izvrsten strelec, ampak dokazano dober organizator igre – to je pred leti potrdil v dresu Cedevite Olimpije. Velik napredek v napadu kaže Gregor Hrovat, ki lahko enakovredno igra napad in obrambo. Svoje bo dodal Edo Murić. Rezerve imamo na krilu in krilnem centru, kjer bi lahko naredili več. Luka Ščuka je prav potreboval tekmo (sedem točk, šest skokov), kot jo je imel proti Britancem, sam pa polagam velike upe tudi v Martina Kramplja. Sicer je tu kot menjava Alena Omića na poziciji klasičnega krilnega centra, a se izvrstno znajde prav na štirici,« Drobnjak razmišlja o napadalnem arzenalu Slovenije.

Dragiša Drobnjak je bil že član strokovnega štaba reprezentance, v svoji karieri je za Slovenijo odigral štiri tekme. FOTO: KZS

»Vedeti moramo tudi to, da je naša reprezentanca letos veliko in močno trenirala, več kot po navadi. Ekipa je drugačna, potrebuje več treninga. Tega ni nihče posebej omenjal, ampak treningi se niso prilagajali tekmecem v času priprav. Vse se dela v funkciji in želji, da bomo v optimalni formi na EP,« osvetli dejstvo, ki je bilo širši javnosti doslej še neznano.

Če smo govorili o napadu in treningu, ne moremo mimo obrambe. Nepisano pravilo pravi: napad dobiva tekme, obramba pa osvaja lovorike. »V obrambi je v naši igri še več rezerv. Tako so Britanci parkrat v napadu prav ciljno iskali igralca, ki ga je pokrival Luka Dončić, in bili pri tem uspešni ter dosegli lahek koš. Luka ne zmore vsega: v napadu se izjemno troši 30, 35 minut na tekmo, zato v obrambi malce varčuje z močmi. Na evropskem prvenstvu bo tega še več. Verjamem, da bodo v naši reprezentanci pripravili tako taktiko, ki bo Luki v pomoč, da bo jasno, kdo kdaj prihaja v rotacijo in pomaga. Ker vidim to kemijo v reprezentanci, sem optimist. Tudi zato, ker sem v torek na delu videl pravega Eda Murića, ki je s prvo osebno napako povedal, da Britancem ne bo lahko v Stožicah, poveljeval je v rotaciji v obrambi in bil ves čas glasen. Mladi se od veterana Eda lahko marsikaj naučijo,« zaključi Drobnjak.