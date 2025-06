Domžalčani imajo glasbo v srcu

Ansambel Luka Razpotnika je mlad narodnozabavni ansambel z Rodice pri Domžalah, ki je svoje delovanje začel pred šestimi leti. Vodja ansambla in harmonikar je Luka Razpotnik, po njem se ansambel tudi imenuje, prihaja z Rodice pri Domžalah in je sin prav tako znanega glasbenika Borisa Razpotnika. Ob njem so še kitarist Blaž Rotar iz Črnuč, baritonist in basist Simon Pestotnik iz Bizovika, pevka je Nika Pirnat iz Srednjih Jarš pri Domžalah, od tam je tudi pevec Anže Kovačič. Vsi v ansamblu stremijo k ustvarjanju tradicionalne slovenske narodnozabavne glasbe, vse melodije ustvarja Luka Razpotnik sam, med tekstopisci pa se najpogosteje pojavlja ime Bernarda Miklavca. V pesmih se pogosto odražajo osebne in družinske tematike ter naklonjenost slovenski tradiciji.

Ansambel Luka Razpotnika je na sceni šest let. FOTO: arhiv ansambla

Pevca Nika in Anže sta se ansamblu pridružila pred dobrim letom in pol, kar je omogočilo oblikovanje pevskega dueta, ki so si ga ostali člani že dolgo želeli. Zdaj so posneli nov ljubezenski valček z naslovom Ko imaš nekoga ob sebi, za katerega je melodijo ustvaril vodja Razpotnik, besedilo pa Miklavc; ta je opisal fanta, ki povsod išče svojo sorodno dušo in verjame, da bo, ko jo bo spoznal, takoj vedel, da je našel tisto pravo. Je pesem o upanju, ljubezni in preprostem veselju, ki ga prinaša bližina ljubljene osebe. Pesem so posneli v studiu M-MEDiA s Tadejem Miheličem, s snemalno ekipo pa so zgodbo podkrepili še z videospotom, ki so ga posneli v cvetočem ambientu parka Arboretum Volčji Potok.

Ansambel Luka Razpotnika v akciji FOTO: arhiv ansambla

»Z vsako novo skladbo se trudimo osvojiti poslušalce, saj verjamemo, da ima slovenska glasba moč in energijo, ki povezuje vse ljudi,« pravijo. Sicer pa je nova pesem le ena od številnih, s katerimi želi ansambel z ljubezensko tematiko poslušalcem približati lepo slovensko glasbo in ohranjati lepote slovenske kulture. Želijo si, da bi njihova narodnozabavna glasba segla v srca čim več poslušalcev.