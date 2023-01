Domači 4 za mehkobo in sijaj

V toplih mesecih le redki namenjajo pozornost negi rok, pozimi pa so te verjetno del telesa, ki mu posvečamo daleč največ pozornosti. Mraz, veter, suh zrak v zaprtih prostorih, da ne govorimo o pogostem umivanju zaradi preprečevanja širjenja raznoraznih okužb pa alkoholnih razkužilih, ki so že nepogrešljiva ob vhodu v vsako prodajalno ali javni prostor in ki nežno kožo praviloma izsušujejo. Občutek zategovanja, srbečica, rdečica, celo izpuščajo tako kaj hitro postanejo neprijeten del vsakdanjika in tudi obsežnejša težava, če seveda ne ukrepamo pravočasno in rok ne negujemo redno. Občasno pa tudi razvajamo! Obraznih mask smo že vajeni, a prav takšno nego pogosto potrebujejo tudi naše roke. V nadaljevanju ponujamo štiri preproste domače recepte, ki bodo najprej poskrbeli za odstranitev odmrlih celic ter kožo očistili, nato pa pričarali občutek mehkobe. In še to: enkrat na teden bo zadostovalo!

Ne pozabimo! Kožo in nohte je treba nahraniti tudi od znotraj, zato poskrbimo za jedilnik, bogat z beljakovinami in vitamini. Pijemo veliko vode, da pomagamo preprečevati izsušitev. In še, roke, ko je le mogoče, zaščitimo pred škodljivimi zunanjimi vplivi: med čiščenjem, vrtnarjenjem ali drugimi opravili, med katerimi bi jih lahko poškodovali, nosimo gumijaste rokavice, pred zimskim mrazom pa se zavarujemo s toplo volno.

Sladko-kislo za ten

Limona in sladkor sta praviloma vedno pri roki, pa pripravimo še učinkovito mešanico, ki bo kožo temeljito očistila, jo nagradila z vitaminom C in pomagala pri uravnavanju tena. Iz treh žlic sladkorja, žlice kakovostnega oljčnega olja in soka ene limone pripravimo nežno zmes in jo vtremo v roke ter si nežno masiramo hrbtišča dlani ter konice prstov. Pustimo delovati še nekaj minut, nato nežno speremo z mlačno vodo. Roke namažemo z vlažilno kremo. Recept je najbolje preizkusiti v večernih urah, pred spanjem, da koža potem počiva in počasi vpije negovalno sredstvo. Pozor, zmes ni primerna, če je naša koža poškodovana ali ranjena, saj se nam bo kisla limona pošteno zamerila!

sladko-kislo

Morska sol za obnovo

Tudi naslednja mešanica bo učinkovito odstranila odmrle celice, a pozor, prav tako se ji izogibamo, če je koža naših rok poškodovana. Zmešamo enake dele grobe morske soli, ovsene kaše, kokosovega olja in malce gela aloe vere. Počasi jo vtiramo v roke nekaj minut in nato speremo z mlačno vodo. Očiščeno in gladko kožo namažemo z vlažilno, lahko tudi nekoliko mastnejšo kremo. Roke naj potem najmanj eno uro počivajo!

morska sol

Razkošje z avokadom

Avokado je vir zdravih maščob, bogat pa je tudi z biotinom, ki ga koža in nohti obožujejo. Če ga pretlačimo z vilicami, zmešamo z jogurtom, medom, ki spodbuja nastanek kolagena in pomaga do elastičnosti, in malce oljčnega olja, bomo ustvarili masko, ki bi jo marsikdo raje pojedel kakor si z njo mazal roke, a tudi naša koža kdaj potrebuje takšno razkošje hranilnih snovi. Zmes je najbolje pripraviti v mešalniku, da bo zares gladka, potem pa jo nanesemo na roke in si jih ovijemo v plastično vrečko ali pa rokavice iz lateksa in nato še v brisačo, da se bodo učinkovine zares vpile. Po 20 minutah mešanico nežno speremo z mlačno vodo in roke namažemo z vlažilno kremo. Po takšnem razkošju naj roke obvezno počivajo.

avokado

Kokos kot antioksidant

Kokosovo olje je bogato z antioksidanti in koži pomaga uravnavati raven pH ter pričarati svilnat občutek. In to je pravzaprav včasih tudi edina sestavina, ki jo naša koža potrebuje, a je pri tem prepovedano hitenje. Olje je namreč treba vtirati počasi, najmanj pet minut; kožo bomo tako še sprostili s prijetno masažo, pore bodo hvaležno sprejemale kakovostne učinkovine. Roke ovijemo v brisačo za najmanj pet minut, morebitni preostanek olja nato preprosto vmasiramo v kožo. Rok ne spiramo, dodaten nanos kreme ni potreben. Podoben učinek bomo dosegli z jojobinim ali mandljevim oljem, ki kožo prav tako učinkovito vlažita in hranita, obenem pa je ne mastita.