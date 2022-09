Dom temeljito očistimo in pospravimo tudi jeseni

Vsi poznamo spomladansko čiščenje in večina ga redno tudi izvaja, a prav tako, če ne še bolj pomembno, je jesensko. Da, tudi jesensko čiščenje obstaja, in morali bi se ga čim bolj dosledno držati, če si želimo živeti v zdravem in prijetnem okolju. In si spomladi prihraniti precej časa in živcev. V toplejših mesecih smo namreč na široko odpirali okna in vrata doma, s tem pa vanj spustili ogromno prahu in druge umazanije ter raznih nepovabljenih gostov v obliki žuželk.

Žuželke, ki so se v toplejših mesecih pritihotapile v stanovanje, izselimo. Fotografije: getty images

Te so si po kotih poiskale nov dom in tam bodo tudi ostale, škodo lahko povzročijo tudi, če se lotijo reči v shrambah in omarah, zato jih je pred začetkom hladnejšega dela leta dobro odstraniti. Ker bomo manj zračili, še posebno zdaj, ko so cene ogrevanja poletele v nebo, preden za nekaj časa zapremo okna, poskrbimo, da ne bomo med svoje štiri stene zaprli še vse nesnage in prahu, po vrnitvi z zadnjega poletnega oddiha pa je pametno pospraviti tudi poletna oblačila, obutev in kopalke.

Preden to storimo, vse temeljito očistimo, operemo in posušimo. Slednje je še zlasti pomembno zato, da v omare ne prikličemo dodatne vlage in posledično plesni, če vlažna oblačila do naslednje sezone nepredušno zapremo v vreče ali škatle, pa bo vlaga uničila tudi njih. Enako kot denimo ostanki dezodorantov, krem za sončenje in drugih preparatov, ki se zažrejo v vlakna, ta pa počasi izgubijo barvo, oslabijo in se natrgajo. Temu se preprosto izognemo tako, da oblačila po koncu uporabe operemo.

Poletna oblačila, ki jih do naslednje sezone ne bomo več potrebovali, pospravimo in zamenjamo za toplejša.

Konec sezone je primeren čas za pregled garderobe in presojo, česa ne potrebujemo ali ne želimo več. Načeloma naj bi vse, česar eno leto nismo nosili, še posebno pa reči, ki nam niso več prav, odstranili iz omar in naredili prostor za novo. To seveda ne pomeni, da je treba takoj v trgovino, saj se bo brez posebnega truda omara v naslednjem letu spet napolnila. Stara oblačila, ki so dobro ohranjena, podarimo prijateljem, znancem ali tistim, ki si jih sami težko privoščijo, lahko jih odnesemo v prodajalno z rabljenimi oblačili, prodamo na spletu ali odvržemo v posebne zabojnike.

Dišavnice prestavimo v prostore

Iz vreč in škatel privlečemo toplejša oblačila in jih spet operemo, tudi če smo to storili že spomladi, operemo in pospravimo pa tudi blazine, prte in druge tkanine, ki jih uporabljamo na vrtu, terasi ali balkonu. Sončno vreme seveda še ni reklo zadnje, zato se bo zagotovo zgodil še kakšen piknik ali druženje na prostem, bodo pa tovrstni dogodki vedno redkejši, zato lahko mnogo reči pospravimo že zdaj. Mednje spadajo denimo bazeni, gugalnice, viseče mreže in ležalniki.

Bazena letos najverjetneje ne bomo več uporabljali.

Počasi bo treba v zaprte prostore preseliti tudi dišavnice, ki nizkih temperatur ne marajo in zime na prostem ne bi preživele. Izberemo dovolj velike lončke, vanje rastlin ne prenesemo skupaj z zunanjo zemljo, saj v njej najverjetneje mrgoli živali in umazanije, nič od tega pa si ne želimo v svoji dnevni sobi. Namenimo jim svežo zemljo, tako bodo tudi veliko bolj zadovoljne. Tudi baziliko lahko še razmnožimo, preden dokončno propade, gre namreč za enoletnico. Poiščemo najlepše vršičke, dolgi naj bodo približno deset centimetrov, ki jih odrežemo in v stanovanju postavimo v vodo in na sončno okensko polico. Kmalu bodo pognali korenine in lahko bomo tudi njih presadili v cvetlični lonček.

K jesenskim opravilom seveda spada temeljito čiščenje doma, za kar poleti, če smo proste trenutke izkoristili za izlete in potovanja, ni bilo dovolj časa. Očistimo okna in ne pozabimo na rolete ali žaluzije, operemo tudi zavese in druge vrste tekstila, kot so preproge, tekači, okrasne blazine in odeje. Za to izberemo lep in sončen dan, sušenje tovrstnih reči je namreč veliko bolj priporočljivo na soncu kot v stroju, saj jih bo sončna svetloba še dodatno dezinficirala. Operemo copate, seveda le, če so iz pralnih materialov, pozabiti ne smemo niti na vzglavnike in ležišča. V vročih poletnih nočeh smo se zagotovo kdaj spotili, zdaj, ko bodo tudi nočne temperature bolj znosne, pa nam seveda ni treba spati na postanem potu.

Po vrnitvi z zadnjega poletnega oddiha je pametno pospraviti tudi poletna oblačila, obutev in kopalke.

Jesensko čiščenje je pravzaprav zelo podobno spomladanskemu. V obeh primerih se določeno obdobje zaključuje in začenja se novo. Naredimo mu prostor in ga sprejmimo, kot bi sprejeli prijatelja, ki ga pol leta nismo videli.