Dolenjski dvorec z letalom na strehi

K obnovi te gostilne, ki bo postala Dvorec Gregorčič, so me vodila čustva. Sem domačin, moj dom je bil na robu Šmarjete. Tu sem odraščal, z lokalnimi ljudmi sem tudi začel svojo delovno kariero, ker sem delal pri očetu v Šmarjeti. Resda sta me potem delo in življenje peljali drugam, tudi v tujino, a vrnil sem se v Šmarjeto. Tu sem dobil svoj kos zemlje in postavil hišo. Zdaj želim, da je središče Šmarjete urejeno in da se tu nekaj dogaja,« pravi 39-letni podjetnik Miha Gregorčič, ko razkazuje nekdaj znamenito gostilno v središču kraja, ki je nekdaj slovela po odličnem cvičku, menda se ga...