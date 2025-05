Dobrodelni Nace Junkar

Nace Junkar je med drugim znan po tem, da se, če je le možno, odzove povabilom na dobrodelne nastope. Že desetletja, odkar je prisoten na glasbeni sceni, humanitarnost dojema kot enega svojih velikih poslanstev. Pred leti je organiziral cele koncerte v dobrodelne namene, danes se jih najpogosteje udeležuje kot eden od nastopajočih. Zadnja prireditev z dobrodelno noto, na kateri je nastopil, je bila Dan za spremembe, ki je letos potekala pod sloganom Naj tvoja volja spreminja vesolja.

Dan za spremembe je nastal v sklopu Slovenske filantropije z namenom spodbujanja prostovoljcev k aktivnemu odzivu na potrebe skupnosti. Letos je pri projektu sodelovalo več kot 180 prostovoljnih organizacij z več kot 12.800 prostovoljci v 95 krajih po vsej Sloveniji. V sklopu projekta je sodelovalo tudi Društvo upokojencev Brežice, ki se je programu Starejši za starejše pridružilo pred 14 leti. Prostovoljke programa pri društvu vse leto obiskujejo starejše na njihovih domovih.

Želi si, da bi bilo stisk čim manj in da bi znali ljudem na preprost način polepšati vsakdan. FOTO: Mediaspeed.net

Prireditev je potekala v Mladinskem centru Brežice, med nastopajočimi pa je bil tudi Nace. S predstavnico društva Ano Kalin sta se že lansko leto dogovarjala o njegovem nastopu in glasbenik se je vabilu letos tudi odzval. Na prireditvi so mu izročili priznanje, ki se ga je zelo razveselil. Nastop ima zanj še eno, zelo posebno noto: verjeli ali ne, to je bil njegov 750. dobrodelni nastop po vrsti! Še sam komaj verjame, da jih je bilo res toliko. »Res sem bil tako rekoč že na vseh koncih in krajih. Rad se odzovem dobrodelnim povabilom, čeprav je danes žal tako, da je takšnih stvari zares zelo veliko. Veliko preveč. Včasih je bilo tega opazno manj, zdaj pa so stiske različnih vrst neizogibni del vsakdana in družbe, v kakršni živimo,« pravi Nace. Želi si, da bi bilo stisk čim manj in da bi znali ljudem na preprost način polepšati vsakdan, zato so mu humanitarne prireditve izjemno pri srcu. »Vesel sem, da sem nastopil za starejše in smo jim polepšali dan,« je še povedal.