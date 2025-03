Dober hipnoterapevt dela na sebi

Zakaj je pomembno, da hipnozo izvaja profesionalni terapevt?

Ker ima izkušen hipnoterapevt znanje, kako varno voditi proces, prepoznati klientove potrebe in uporabiti prave tehnike. Nepravilno izvedena hipnoza lahko pusti klienta z nepopolnimi ali celo neželenimi rezultati. Profesionalni hipnoterapevt zagotavlja, da je hipnoza etična, učinkovita in usmerjena v resnično spremembo. Generično ustvarjene skripte hipnoze niso delo profesionalnega terapevta, saj je pomembno, da je vsaka obravnava prilagojena vsakemu posamezniku in njegovim potrebam ter besedam, ki jih uporablja. Zelo zagovarjam etiko in pravilno uporabo, predvsem v dobro naših klientov.

A izobraževanje je treba nadgrajevati.

Vsekakor. Za hipnoterapevte je pomembno, da se redno izobražujejo in predvsem delajo na sebi in svojih vzorcih. Znotraj naše šole so pomemben del etične rasti tudi redne supervizije. Glavni princip delovanja dobrega hipnoterapevta mora biti vedno dobrobit klienta in ne terapevta samega. Zato sem dostikrat začudena, ko po družabnih omrežjih vidim, ko se ta etika ne upošteva in se terapevt postavi v pozicijo moči in objavlja intimna sporočila, zgodbe ali celo posnetke. Tako razkazovanje intimnih delov terapevtskega procesa ne spada na družabna omrežja, saj s tem intimni pogovor razgalimo pred svetom, četudi se zakrije ime klienta, saj se bo slednji vedno prepoznal v zgodbi. Vedno obstajajo načini, kako deliti uspehe naših klientov. Zagovarjam princip, da je deljenje zgodb na strani klienta, in potem jo terapevt lahko povzame na svojem profilu.

Kdo je Irena Kahne Irena Kahne je na svoji poti doživela veliko izzivov, ki so omajali njeno vero vase. Skozi leta izobraževanj je postala klinična hipnoterapevtka, mojster praktik hipnoze, regresoterapevtka, napredna RTT terapevtka, RTT trenerka, positive psychology coach, mentorica in avtorica. Je prva Slovenka, ki ji je American Board of Hypnotherapy podelil akreditacijo za trenerja hipnoze. Tako je nastal njen Mindology Institute.

Dandanes je precej lažje priti do teh znanj; kako prepoznamo nekoga, ki je dovolj izobražen za takšno terapijo?

To je izjemno pomembno vprašanje, saj danes živimo v času, ko je dostop do informacij in različnih izobraževanj lažji kot kdaj prej. A ravno zaradi tega je tudi več površnih, hitrih tečajev, ki obljubljajo »instant certifikate« brez resničnega razumevanja hipnoze in njenega terapevtskega potenciala.

Dober hipnoterapevt ima celostno znanje. (Razlaga v okvirčku!) Prav zato sem ustanovila Mindology Institute. Akreditacijo oziroma licenco sem pridobila od dveh največjih svetovnih organizacij na svetu American Board of Hypnotherapy in National Guild of Hypnotherapy – da bi v Slovenijo pripeljala celosten, etičen in visokokakovosten program izobraževanja za hipnoterapevte, ki jih dejansko pripravi na samostojno delo. Želela sem preseči površna izobraževanja in zagotoviti trden, poglobljen sistem učenja, ki vključuje vse potrebne elemente – od znanstvenih osnov do praktičnih veščin, ki jih hipnoterapevt potrebuje za resnične preboje pri svojih klientih.

Dober hipnoterapevt ima celostno znanje, ki zajema: • Psihologijo in nevroznanost – razume, kako deluje um, kako nastajajo prepričanja in vzorci vedenja ter kako jih spreminjati na globlji ravni. • Komunikacijo in sugestivni jezik – pozna subtilnosti jezika in vpliv sugestij na podzavest, da lahko varno in učinkovito vodi klienta skozi proces spremembe. • Etiko in odgovornost – zaveda se, da je hipnoterapija močno orodje, ki zahteva skrbno in etično uporabo. Dober terapevt nikoli ne manipulira ali izkorišča zaupanja klienta. • Praktične izkušnje – hipnoze se ne da naučiti zgolj iz knjig. Pomembna je praksa, delo s klienti in stalno nadgrajevanje znanja skozi supervizijo in refleksijo. »Še nihče se ni naučil plavati, če je prebral knjigo o plavanju. Enako velja za hipnoterapijo. Praksa, praksa, praksa,« pravi strokovnjakinja.

Ker je seveda pomembno, kje se bodoči terapevti učijo teh veščin?

Seveda. Ponosna sem, da v okviru Mindology Institute ne nudimo le izobraževanj, temveč tudi supervizije in mentorstvo, kjer hipnoterapevti lahko razvijajo svoje sposobnosti pod vodstvom mentorja. Še posebno sem vesela, da lahko našim tečajnikom nudimo prostore za prakso in podporo pri prvih korakih v hipnoterapevtskem delu, saj verjamem, da je varno okolje ključnega pomena za njihov razvoj in uspeh.

Kakšen je torej dober hipnoterapevt?

Dober hipnoterapevt je tisti, ki se nenehno uči, raziskuje, postavlja vprašanja in se ne zadovolji z instant rešitvami. In točno takšne hipnoterapevte ustvarjamo – strokovne, etične in celostno usposobljene za globoko transformativno delo. Mene je pot izobraževanj vodila po vsem svetu in končno je zdaj to znanje na voljo tudi pri nas in našim tečajnikom za to ni treba potovati.