Do zadnje kaplje krvi

Te dni obeležujemo svetovni dan krvodajalstva. Darujete kri? Kri redno darujem. 15 %

Še nikoli, a razmišljam o tem. 40 %

Enkrat ali dvakrat sem že daroval-a kri. 32 %

Za krvodajalstvo bi se odločil-a, če bi bile s tem povezane ugodnosti, npr. šelestenje evrskih bankovcev kot v Avstriji. 7 %

Kaj takega mi še na misel ne pride. Da bi me prostovoljno zbadali?! 6 %

Kako boste porabili letošnji regres? Vložil-a bom v kriptovalute in upal-a na najboljše. 1 %

Privoščil-a si bom nekaj, kar si že dolgo želim. 9 %

Za poplačilo vseh opominov in zapadlih obrokov, ki se mi nabirajo. 17 %

Gre v šparov'c za težke čase. 25 %

To so sladke skrbi. Najprej se mora najti junak, ki mi bo regres sploh izplačal. 22 %

Za dopust. 26 %

Bliža se poletje velikih športnih dogodkov, katerega najbolj nestrpno pričakujete? Šport ni zame. Raje v roke vzamem dobro branje v Novicah in kozarec hladnega ter se zleknem v senco. 41 %

Spopad Rogliča in Pogačarja na Tour de France. 26 %

Evropsko prvenstvo v nogometu. 15 %



Olimpijske igre v Tokiu. 18 %

Sliši se neverjetno, toda v anketi našega portala slovenskenovice.si in Nedeljskih novic je kar 87 odstotkov sodelujočih bralk in bralcev odgovorilo, da bodisi redno daruje kri (15 odstotkov), bodisi se krvodajalskih akcij udeležuje občasno (32), bodisi o tem razmišlja (40). Če skorajda nikjer več, pa še vedno stopimo skupaj v človekoljubnosti, tam nas hvalabogu še ne zanima, ali je človek, ki nujno potrebuje našo pomoč – v obliki evra ali življenjske tekočine –, po politični pripadnosti rdeč, bel, črn, zelen ali rumen.Medtem ko morajo marsikje po svetu zdravstvene ustanove krvodajalce plačevati, kri v Sloveniji kljub turbokapitalističnim časom še vedno zagotavlja armada srčnih prostovoljcev.Kar 41 odstotkov anketirancev pa letos poleti ne bodo zanimali ne nogometaši na evropskem prvenstvu, ne kolesarji na Tour de France, ne olimpijske igre v Tokiu.Samo da bodo Novice pri roki in hladna kapljica. Pa na branje in na zdravje!