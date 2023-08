Do visoke starosti ne vodijo miti

Čudovite zgodbe o ljudeh, ki so doživeli visoko starost in so se pri tem lahko pohvalili še z dobrim počutjem ter klenim zdravjem, niso redke, še pogostejši pa so recepti, kako ponoviti njihov uspeh. Kaj pa na to poreče znanost? Večina nasvetov stoletnikov ali celo superstoletnikov nima znanstvene podlage, prav tako pa so pogosto neutemeljeni strahovi številnih, ko se približujejo jeseni življenja. So to torej miti, natolcevanja, popolna naključja? Večni optimizem Med najpogostejšimi razlogi za dolgoživost mnogi navajajo optimističen in veder pogled na svet. Dobra volja, izogibanje stresu in...