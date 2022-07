Do metuljev prijazen vrt

Več kot 20.000 metuljev živi na svetu, v Evropi jih je 5000. V Sloveniji so jih doslej našteli približno 3200 vrst, od teh je dnevnih okoli 200 vrst.

Krasno jih je opazovati, kako letajo okoli cvetočih rastlin, jih tako oprašujejo, so pravi okras vrta, s svojimi pisanimi krili vsak dan poskrbijo za čudovito plesno predstavo; da bi te lepe barvite obiskovalce pritegnili na vrt ali balkon, posadimo primerne rastline in jim ponudimo hrano in tudi vodo. Prelepi metulji začno življenje kot jajčece, položeno na list rastline; nekateri imajo poseben okus in odlagajo jajčeca na samo določene rastline. Ko se izvalijo, gosenice začno žvečiti liste gostitelja, čez nekaj tednov (če jih ne pojedo ptice) se zabubijo, v kokonu se žival razvije in po približno dveh tednih odrasel metulj razširi krila.

Pritegne jih sivka.

Plitvi cvetovi

Kako jih pritegniti na vrt? Najprej s primerno izbiro rastlin, ki jih bodo obiskali odrasli metulji, in tistimi, na katerih se bodo razvile gosenice. Najbolje je posaditi različne vrste, tako bodo metulji k nam prihajali vse do jeseni. Del vrta, kamor jih posadimo, naj bo osončen in obenem zaščiten pred vetrom, pa čisto vseeno je, ali je bolj divji ali urejen kot iz škatlice.

Najraje se zadržujejo na rastlinah živih barv, ki izločajo veliko nektarja, s katerim se hranijo, glede na dolžino rilčka pa izbirajo cvetove, iz katerih bodo pili. Radi imajo rože s plitvimi cvetovi, da laže pridejo do nektarja. Sivka, španski bezeg, ameriški slamnik, metuljnik, kapucinka jih pritegnejo, pa ognjič, petunije, heliotrop, lantana, verbena, cinije, žametnice in sončnice, ameriški slamnik, astre in dalije. Privlačijo jih tudi zelišča, na primer origano, drobnjak, timijan in rožmarin. Posadimo po več rastlin skupaj, tako ne bodo le lepše videti, ampak jih bodo metulji laže našli.

Radi imajo cvetove živih barv, kot je cinija. FOTOGRAFIJE: GETTY iMAGES

Poskrbimo tudi za rastline za gosenice, na primer koprive za gosenice dnevnega pavlinčka, admirala in koprivarja. Ker številne gosenice in bube prezimujejo v tleh, del vrta pustimo divji, kjer poteka naravni razvoj: visoka trava z divjimi cvetlicami je primerno okolje za številne vrste metuljev.

Ne insekticidom

Poskrbimo za vodo: za pitje in kopel. Nekje na vrtu postavimo plitev krožnik, na katerega vsujemo zemljo in skrbimo, da je vedno vlažna, tako namreč metulji črpajo vodo. Lahko ga napolnimo tudi s peskom, ki naj bo prav tako ves čas vlažen: metulj bo sedel nanj in pil.

Med rastline namestimo večje kamne, na katerih se bodo lahko nastavljali soncu.

Ker se radi grejejo, poskrbimo tudi za kamenje ali skale, kjer se bodo sončili. A potrebujejo tudi senco, ko se živo srebro dvigne na 37 Celzijevih stopinj. Drevesa in grmičevje jim dajejo zavetje, zato naj bo na vrtu vsaj nekaj grmičkov. Insekticidom in drugim kemikalijam se ognemo v velikem loku, saj ne uničujejo le neželenih gostov, temveč tudi tiste, ki bi jih z veseljem gostili v našem vrtu. Da bi metulji in tudi čebele – pa seveda predvsem mi sami in naši družina in prijatelji – pri nas uživali, se raje zavežimo ekološkemu vrtnarjenju.