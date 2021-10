Do konca ali pa na sodišče!

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je minuli teden podpisal zakon, ki so ga pred tem soglasno podprli tudi kongresniki te najštevilčnejše ameriške zvezne države, po katerem je med spolnim odnosom zakonsko prepovedano sneti kondom.

Snemanje kondoma med spolnim odnosom bo poslej v Kaliforniji prepovedano. FOTO: GETTY IMAGES

V Ameriki to imenujejo stealthing, kar bi lahko prevedli tudi kot nekaj ukradenega. Kalifornija se je tako pridružila Novi Zelandiji, Avstraliji in Nemčiji, kjer je snemanje kondoma sredi spolnega odnosa označeno tudi kot spolni napad. Čeprav je zelo malo primerov na sodišču, pa postaja stealthing glede na raziskave po svetu kar pogost pojav. Obstaja bloger, ki v svojih zapisih celo svetuje moškim, kako naj ukanijo žensko in med spolnim odnosom čim bolj neopaženo odstranijo kondom.

​Raziskava, ki je bila leta 2019 objavljena v publikaciji ameriške državne medicinske knjižnice, kaže, da je kar 12 odstotkov žensk v starosti med 21 in 30 leti potrdilo, da so že doživele snemanje kondoma med spolnim odnosom. Avstralska univerza Monash pa je v svoji raziskavi ugotovila, da sta vsaka tretja ženska in vsak peti moški bila žrtvi takšnega početja. V neki drugi raziskavi so denimo ugotovili, da je 10 odstotkov moških priznalo, da so si med spolnim odnosom sneli prezervativ.

Kalifornijski guverner Gavin Newsom FOTO: REUTERS

V nasprotju z drugimi državami v Kaliforniji stealthing ni kaznivo dejanje, za katero bi bila predpisana zaporna kazen, temveč je dovoljeno le vlaganje civilnih tožb zoper storilce. Kar je za vlagatelje tožb celo bolje, pravijo pravni poznavalci, saj je dokazovanje v civilnih tožbah v ZDA bistveno težje kakor pa v kazenskih primerih.

Kot je za ameriške medije izjavila Cristina Garcia, gonilna sila, ki je stala za pripravo in poznejšim sprejetjem zakona v Kaliforniji, bodo s tem, ko je država tovrstno početje razglasila ne samo za nemoralno, temveč tudi za nelegalno, civilni pravdni postopki potekali povsem drugače.

Garcijeva si je že več let prizadevala za kriminalizacijo stealthinga, a sprva njena zamisel ni naletela na prava ušesa. Pred tremi leti njena pobuda ni prišla niti do obravnave na odboru, kaj šele da bi o njej razpravljal ves spodnji dom kalifornijskega parlamenta. Šele ko je kompromisno popustila, da stealthinga ne bodo kazensko preganjali, bo pa z blagoslovom države lahko predmet civilnih tožb, se v kalifornijskem kongresu ni našel nihče, ki bi temu nasprotoval.

Prizadevanje kalifornijske kongresnice Cristine Garcia je močno podpirala tudi Alexandra Brodsky, odvetnica za zaščito človekovih pravic in borka za spolno enakost. Med študijem na univerzi Yale je zbrala vrsto pričevanj žensk, zlasti mnogih prostitutk, ki so redno doživljale, da so moški med spolnim odnosom snemali kondome.

V Kaliforniji je bil storjen prvi korak h kriminalizaciji dejanja, ki lahko mnogim zagreni ljubljenje in seksualno življenje.

Mnoge med njimi so tako zanosile, druge so se bale, da bi staknile spolno prenosljive okužbe, vključno s HIV. Zdaj bodo takšne stranke v Kaliforniji lahko tožile in zahtevale denarno odškodnino. Brodskyjeva, ki je tudi izumila poimenovanje stealthing, je zadovoljna, da so v Kaliforniji storili prvi korak h kriminalizaciji tega dejanja, ki lahko mnogim zagreni ljubljenje in seksualno življenje. Kakor kaže, Kalifornija ne bo edina ameriška država, ki bo stealthing zakonsko prepovedala, o tem razmišljajo tudi v New Yorku in Wisconsinu.