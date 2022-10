Disleksija ni bolezen

Premagajmo ovire se glasi letošnje geslo ob tednu in današnjem dnevu disleksije: ovir, s katerimi se spopadajo posamezniki z disleksijo, pa ni malo. S težavami se spopadajo tako v zgodnjem otroštvu, ob nerazumevanju in morda celo obsodbah okolice, med šolanjem, na delovnem mestu in vsakdanjem življenju. Najbolj razširjena bralno-napisovalna težava ni bolezen, kot jo zmotno marsikdo še vedno označuje, doleti pa od 10 do 20 odstotkov prebivalstva. V Sloveniji smo na področju ozaveščanja o vseh specifičnih učnih tegobah dosegli velik napredek, zato je večini omogočena pravočasna in ustrezna obrav...