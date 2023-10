Dinozaver Barry za dober milijon evrov

Po 150 milijonih let je javnost spoznala dinozavra vrste kamptozaver, kakršni so zemljo tlačili v obdobju jure. Ta rastlinojedi velikan, znan kot dinozaver Barry, gre že čez približno dva tedna, 20. oktobra, v Parizu na dražbo, zanj pa zna njegov kupec odšteti 1,2 milijona evrov.

Koliko bo navrglo okostje, staro 150 milijonov let? FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Fosilizirano okostje ta trenutek verjetno najslavnejšega dinozavra so odkrili v 90. letih minulega stoletja v ameriški zvezni državi Wyoming in ga poimenovali Barry po paleontologu Barryju Jamesu, ki je odkril njegove 150 milijonov stare kosti. Barryjevo okostje, ki v višino meri 2,1 metra in je dolgo pet metrov, je po oceni strokovnjakov odlično ohranjeno. »Gre za izjemno dobro ohranjen primerek, kar je nadvse redko. Vzemimo le njegovo lobanjo, ta je ohranjena v 90 odstotkih, medtem ko je preostanek dinozavra 80-odstotno ohranjen,« navdušenja nad njim ne more skriti Alexandre Giquello iz dražbene hiše Drouot. Pri tem dodaja, da je prihajajoča dražba še bolj posebna, ker le redko dražijo paleontološke ostanke, sploh pa fosilizirano okostje dinozavra, ki je bolj ali manj nedotaknjeno. »Prodajo morda dva ali tri dinozavre na leto.«

Rekordnih 30 milijonov evrov so leta 2020 iztržili pri dražbeni hiši Christie's za okostje tiranozavra.

Na ogled

Barryjeva lobanja je ohranjena v kar 90 odstotkih. FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Pred prihajajočo dražbo so Barryja pokazali javnosti, kar je prvič od njegovega odkritja, da si je na njem lahko napasla oči tudi radovedna množica. Skoraj takoj po odkritju je namreč postal last zbiratelja iz Kolorada. Lani pa je kosti odkupila italijanska družba Zoic, ki si je v sodelovanju s strokovnjaki paleontološkega oddelka Univerze v Bologni na pleča naložila projekt natančne rekonstrukcije okostja po vseh trenutnih znanstvenih standardih. »Smo neizmerno ponosni, da lahko ponudimo primerek tako izjemne kakovosti in tako zanimivega izvora, kot je Barry,« je zadovoljen izvedenec za paleontologijo Iacopo Briano, ki sicer spremlja vse bolj cvetoči trg fosiliziranih paleontoloških ostankov. »Dinozavri so bili včasih na tržišču nekaj skrajno nenavadnega, skoraj čudo. Danes pa primerki z dolgo zgodovino postajajo dostopni novi generaciji kupcev.«

Tiranozaver Trinity je po prodaji ostal v Evropi pri anonimnem zasebnem zbiratelju. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Nad Barryjevo skorajšnjo prodajo se nekateri navdušujejo, ker gre morda za najbolje ohranjeno okostje dinozavra, ki je bilo kdaj ponujeno na dražbi. A čeprav so tovrstne prodaje zelo redke, so strokovnjake razdelile, saj nekateri menijo, da tovrstne najdbe nikakor ne bi smele pristati v zasebnih zbirkah. Ko so aprila letos prvič v Evropi prodali okostje tiranozavra z imenom Trinity – zanj so dobili približno pet milijonov evrov –, je te pomisleke ubesedil profesor Steve Brusatte z univerze v Edinburgu. Skrbi ga, da bi zaradi tega znanstveno nadvse pomembna okostja izginila pri zasebnikih. »Večina muzejev ne more tekmovati z globokimi žepi oligarhov in ultrabogatašev. Skrbi me, da bodo redka okostja dinozavrov, ki so z znanstvenega vidika skoraj neprecenljiva in pomembna tudi za izobraževanje javnosti, izginila v sefih zasebnih zbirateljev. Kar pomeni, da ne bodo več na ogled javnosti.«