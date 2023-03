Dihanje za življenje

Ali pravilno dihamo, že tako, v življenju? Večina ljudi nas žal ne. Prirojena sposobnost vdihavanja zraka v pljuča bi morala pomeniti, da je dihanje preprosta in lahka naloga, saj možgani telesu samodejno sporočijo, naj diha.

Dejstvo je, da vseh koristi dihanja ne znamo izkoristiti, ne v vsakdanjiku in še manj pri športnem gibanju. Kljub temu da je kisik najpomembnejše hranilo za človekovo življenje.

Dihanje je ključna sestavina športnikovega zdravja in zmogljivosti. Pravilno dihanje mu omogoča večjo mišično vzdržljivost. Raziskave kažejo, da ko športniki v svojo vadbo vključijo dihanje, sčasoma bolje nadzorujejo srčni utrip in okrevanje mišic.

Zakaj je dihanje tako pomembno pri športu? Lahko zmanjša stres in mišično napetost, pomiri živce, izostri pozornost, zmanjša negativne in moteče misli, zmanjša utrujenost in poveča vzdržljivost. Žal je pravilno dihanje pogosto spregledana sestavina športnega treninga. Kako bi morali dihati med športom? Zlato pravilo med vadbo za moč je vdih ob sprostitvi in izdih med naporom. Pri kardio vadbi, kjer smo veliko bolj zadihani, običajno vdihujemo in izdihujemo skozi nos, ko se intenzivnost poveča, skozi usta.

Dihanje skozi nos

Razlog za to je, da nosno dihanje učinkoviteje aktivira parasimpatični živčni sistem kot dihanje skozi usta. Preprosto povedano je parasimpatični živčni sistem mreža živcev, ki sprošča telo po obdobju stresa ali nevarnosti. Ko to združimo s pravilno uporabo preponske mišice, povečamo učinkovitost telesa.

Kako športniki trenirajo svoja pljuča? Eden najučinkovitejših načinov za povečanje zmogljivosti pljuč je, da telo močno obremenjujete v kratkih serijah, ki jim sledi počitek. Z intervalnim tekom ali intervali v drugih kardio vadbah se telo navadi na napornejšo obremenitev telesa, a to sploh ne pomeni, da bi šli v obremenitvi predaleč.

Preproste vaje za osredotočeno dihanje lahko pomagajo zmanjšati stres.

Ali se lahko naučimo bolje dihati? Seveda se lahko naučimo novih načinov dihanja. In se splača in sploh ne samo v športu. Preproste vaje za osredotočeno dihanje lahko pomagajo zmanjšati stres. Že nekaj minut globokega, enakomernega vdihavanja in izdihavanja trenira vagusni živec, ki upravlja funkcije, kot je srčni utrip. Vadba s počasnim, premišljenim dihanjem lahko pomaga pri sproščanju in zmanjševanju tesnobe. Vagusni živec je povezan z vsemi našimi vitalnimi organi in zaradi razvejanosti mu nekateri pravijo tudi klatež. Prav tako je odgovoren za naše vsesplošno počutje, delovanje in odzive.

Poiščite strokovnjaka za dihanje in ga povprašajte, kakšne so vaje za krepitev vagusnega živca. Zakaj? Ker je kisik najpomembnejše hranilo za človekovo življenje. Več kisika, manj zdravnika!