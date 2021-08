Digitalno vohunjenje: po trojancih še pegaz!

Digitalno vohunjenje je spet aktualno. V svetovnih in domačih medijih je odmevala novica o poskusu ali uspešni namestitvi vohunske programske opreme pegasus (pegaz), ki jo je izdelalo izraelsko podjetje za kibernetsko varnost NSO Group, na telefone aktivistov, novinarjev in poslovnežev. So spremljali tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona? FOTO: Ronan Lietar/Reuters S pegazom so doslej povezali že več kot 50.000 telefonskih številk politikov, sodnikov, odvetnikov, učiteljev in drugih. Med njimi so tudi deset premierjev, trije predsedniki in celo kralj, je poročal Washington Post, čepra...