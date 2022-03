Desetletje znanih (FOTO)

Deset let se ne sliši prav veliko, konec koncev ne pravijo zaman, da čas kar leti, a se lahko v tem obdobju zgodi marsikaj.

Znani Slovenci in Slovenke so v zadnjem desetletju doživeli marsikaj, tudi slabega, a raje kot slabe spomine ohranjajo tiste dobre, ki so v njihovem življenju pustili pečat. Za nekaj minut so se ozrli v preteklost in nam zaupali tiste, ki so jih najprej prešinili ob misli na zadnjih 10 let.

Šest vnukov! Zadnjih 10 let je bilo pestrih, nam zaupa legendarni glasbenik Andrej Šifrer. »Rodilo se mi je kar šest vnukov: tri vnukinje in trije vnuki. Najstarejša jih bo aprila dopolnila 10, najmlajša pa je stara dobro leto,« pravi ponosni dedek in v smehu doda, da je bilo zadnje desetletje za njegove otroke in njihove partnerje ter partnerice izjemno plodno, kar ga veseli, saj družino vedno postavlja na prvo mesto. Pestro je bilo tudi njegovo glasbeno življenje, izdal je dva albuma, organiziral tri koncerte v Cankarjevem domu in na različnih odrih nastopil več kot dvestokrat. »Sicer smo pa v zadnjih nekaj letih ugotovili, da vse tiste stvari, ki so nam bile nekoč samoumevne, to niso,« pove za konec Šifrer in iskreno doda, da ga malce že skrbi, v kakšen svet se rojevajo otroci. Foto: Roman Šipić

Našla se je Olimpijska prvakinja in najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret se je pred 10 leti pojavila na športni sceni in začela kariero. »Prvi mejnik je bil leta 2013 s prvim nastopom v mladinski reprezentanci. Dve leti pozneje sem v Chamonixu debitirala v članski reprezentanci, mejnik je bilo tudi leto 2019, ko sem v enem letu dobila vse balvanske tekme. Lahko rečem, da je to desetletje hitro minilo,« pravi Janja, ki se spominja le lepih izkušenj. »So bila pa to tudi leta, ko sem osebnostna rasla. Še vedno sem tista Janja izpred desetih let. Lahko rečem, da sem se v teh desetih letih tudi našla. Ob kopici uspehov in dogodkov je težko izbrati enega samega, a če bi se že morala odločiti, so to olimpijske igre in zlata kolajna,« pravi naša šampionka. Foto: Marko Delbello Ocepek

Bolezen jo je spremenila Za Rebeko Dremelj je desetletje, ki ji je nekajkrat zamajalo tla pod nogami, a se je kljub vsem preizkušnjam vsakokrat vrnila močnejša. Tisti, ki jo poznajo, vedo, da je njena družina vedno na prvem mestu, zato ne preseneča dejstvo, da ob omembi desetletja Rebeka najprej pomisli na rojstvo svojih dveh čudovitih hčera Šajane in Sije. »Oni mi pomenita vse na svetu,« pravi Rebeka in prizna, da je njen zakon s Sandijem, s katerim sta skupaj že dve desetletji, trdnejši kot kadar koli prej. Pred nekaj leti se je njen svet postavil na glavo, ko je zbolela za rakom na ščitnici. Uspešno ga je premagala. »Bolezen je spremenila moj pogled na vse, bolj se zavedam majhnih stvari, veliko bolj cenim družino in prijatelje in niti slučajno ne izgubljam več časa za nepomembne stvari,« pravi Rebeka, ki je zadnja leta uspešna tudi kot podjetnica, ne zgolj na področju glasbe, čeprav pravi, da ta še vedno ostaja velik del njenega življenja. Foto: Tija Ažman

Obletnice se vrstijo Pisec besedil, kitarist, glasbenik, urednik in novinar Drago Mislej - Mef pravi, da se mu zadnje čase vse pogosteje dogaja, da se srečuje z različnimi obletnicami. »In te so vse po vrsti mlajše od mene! To ni posebno navdihujoč občutek, ki ga tolažijo zgolj doživetja, ki jih pri meni ni bilo ravno malo, čeprav nisem kakšen avanturist in razen Evrope in dela Azije (azijskega dela Istanbula) nisem videl nobenega drugega kontinenta. Ampak to v sodobnem času množičnih medijev niti ni posebna težava, saj danes izvemo za vsako mačko, ki je padla v vodnjak nekje v Južni Ameriki, nekoč pa nismo izvedeli niti za rudarske nesreče, ki jih je bilo pred globalizacijo družbe in medijev veliko več kot danes,« pove Mef, ki rad prelista naš časopis, saj v njem vedno najde kaj zanimivega zase. »To mi je dovolj!« se zasmeji. Foto: Leon Vidic

Sinova vedno prva Natalija Verboten se z iskricami v očeh spominja zadnjega desetletja, ki je bilo zanjo še posebno čustveno in polno ljubezni. »Dejanu in meni sta se rodila dva sinova, Max in Oskar, zato sem se bolj posvetila družini oziroma nastopam toliko, da ne trpi družinsko življenje, z možem imava družinsko podjetje za tehnično opremo in izvedbo prireditev (navadnih in spletnih, s čimer se poleg nastopov ukvarjam v službenem času. Pred letom dni pa je luč sveta ugledala tudi moja spletna trgovina z naravnimi izdelki za osebno nego, izdelki za odišavljenje prostora ter pravim ženskim parfumom,« je s svojimi dosežki v zasebnem in poslovnem življenju zadovoljna pevka. Foto: Neo Visuals

Nora leta Glasbenik Gal Gjurin pravi, da je za njim norih 10 let. »Oglašam se iz Toronta, kjer sem lani za dvojni kanadski album prejel dve glasbeni nagradi, pred dnevi pa še eno novo glasbeno priznanje v Nashvillu v ZDA,« nam je zaupal Gal, ki je leta 2012 prevzel predsedovanje slovenski glasbeni uniji, v okviru katere se je osem let boril za pravičnejšo umetniško zakonodajo v državnem zboru in evropskih institucijah v Bruslju. Med letoma 2013 in 2015 je imel neprekinjeno dvoletno turnejo s simfoničnim orkestrom Cantabile, za katero je spisal neverjetnih šest tisoč strani not. »Leto 2017 sta zaznamovala rockovsko obarvani album Zemlja in nežni akustični album Veter. Sledilo je koncertiranje doma in v tujini, predvsem v Cankarjevem domu, Kanadi in ZDA, vse do zadnjih razprodanih dvoran v ljubljanski Drami, ko nas je neusmiljeno prekinila pandemija, a smo kljub temu izpeljali turnejo z gostjo Veronico Charnley iz Ottawe,« svoje uspešno desetletje opiše glasbenik. Foto: osebni arhiv

Slovo od Pop Designa Tudi Miranu Rudanu se je v zadnjih 10 letih zgodilo marsikaj. »Poleg tega, da sem tretjič postal oče, sem skupaj z ekipo ustvarjal pesmi, ki so jih poslušalci vzeli za svoje. V lanskem letu sem skupaj s Tomažem Zajškom in Tomažem Pavlinom po 13 letih zapustil Pop Design. Zdaj skupaj z Majem Vlašičem in Miho Recljem naprej ustvarjamo in delamo pod imenom Miran Rudan inDESIGN in kmalu bomo v svet poslali novo pesem in videospot,« se pohvali Miran in doda, da se mu je pred kratkim zgodilo nekaj nadvse čudovitega. »Po skoraj 14 letih razmerja sem se zaročil s svojo ljubeznijo Anito,« še izvemo. Foto: Denis Čotar

Zaroka, motor, kikboks »Moje desetletje je bilo fantastično. Imelo je vse, od vzponov do padcev oziroma bolje zapisano nepričakovanih presenečenj, ki pa so bila hitro pozabljena, saj se načeloma držim razmišljanja, da se vse zgodi z razlogom. V tem desetletju sem spoznala Dejana, se zaročila, posvojila psa in se od njega po sedmih letih žal tudi poslovila. V tem času sem diplomirala, začela delati na POP TV, postala sem motoristka, prenehala delati na radiu, se preselila iz mesta na vas in se začela ukvarjati s stvarmi, na katere prej nikoli nisem pomislila. Med drugim s kikboksom,« v smehu pove simpatična Štajerka Natalija Bratkovič. Foto: POP TV

Slonji porod Igralec Gojmir Lešnjak - Gojc, ki je pred kratkim prebolel hujšo obliko koronavirusa, poudarja, da je bilo njegovo življenje v zadnjem desetletju prepleteno z odrskimi deskami. »Študij vsake nove igre traja pretežno dva do tri mesece. Tako sem to desetletje preživljal na vajah in predstavah. Zapomnil si bom pa študij svoje nove predstave Moj živòt je ROKnROL, ki od zasnove in prvih napisanih songov leta 2017 traja že pet let, in če se izkaže, da je negativec Krek lažnivec, bomo premiero končno dočakali konec septembra 2022. Slonji porod predstave, ki ga ne bom pozabil nikoli,« v smehu pove Gojc. Foto: Mavric Pivk