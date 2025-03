Deseta jedrska velesila: kdo, za vraga, je Jeff?

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedavnem intervjuju za televizijsko mrežo Fox News povedal, kaj je po njegovem največja grožnja človeštvu. Kakor je pojasnil voditeljici nedeljske jutranje oddaje Sunday Morning Futures Marii Bartiromo, podnebnim spremembam ne bi smeli dajati prednosti kot »največji eksistencialni grožnji, saj je stopnja uničenja jedrskega orožja nad vsem, kar si lahko predstavljate«. Oseminsedemdesetletni Trump, ki ima po zadnjih podatkih dostop do ameriških 5044 jedrskih konic (Rusija jih ima 5500), je ponovil, da se ne strinja z nekdanjim predsednikom Joejem Bidnom glede globalnega segrevanja. »Največja grožnja leži na policah v različnih državah, ime pa ji je jedrsko orožje; to so velike pošasti, ki vam lahko raznesejo glavo na milje in milje in milje (naokoli).«

Ameriški predsednik Donald Trump ima jedrsko orožje za večjo grožnjo kot globalno segrevanje. FOTO: Roberto Schmidt/AFP

Skrivnostni Jeff

Od nastanka prve atomske bombe živimo v svetu, kjer bi totalna jedrska vojna lahko večkrat uničila človeštvo. Študije so pokazale, da bi lahko že 100 bojnih glav pahnilo planet v jedrsko zimo, ki bi zahtevala milijardo življenj. Trenutno imamo na svetu okoli 12.500 jedrskih konic.

Sporni grafikon Vir: CNN/FAS

Kot »po naključju« je na družbenih omrežjih prav v tem času spet začela krožiti grafika s seznamom svetovnih jedrskih velesil, mednje pa je uvrščen tudi skrivnostni Jeff. Gre za grafiko, ki jo je leta 2017 objavila televizijska mreža CNN po podatkih Zveze ameriških znanstvenikov in ki prikazuje svetovni jedrski arzenal oziroma število jedrskih konic po državah; na seznamu so Rusija, ZDA, Kitajska, Združeno kraljestvo, Francija, Pakistan, Izrael, Severna Koreja in Indija. Na koncu je še deseta jedrska »velesila«, imenovana Jeff.

Na srečo le napaka

A preden se začnemo spraševati, za katerega Jeffa bi lahko šlo – je to morda ekscentrični ameriški igralec Jeff Goldblum, šef Amazona Jeff Bezos ali hollywoodski zvezdnik Jeff Daniels –, povejmo, da ne gre za osebno ime, ampak za kratico projekta Joint Evaluated Fission and Fusion (angl. skupno ocenjena fisija in fuzija, JEFF), mednarodno organizacijo, ki skrbi za bazo podatkov o jedrski energiji. V projekt so vključene države, članice Agencije za jedrsko energijo (NEA) pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). In ker je od leta 2011 med njimi tudi naša država, bi lahko rekli, da je Jeff tudi Slovenija. Kot piše poljudnoznanstveni portal IFL Science, se je Jeff oziroma JEFF na grafiki znašel po pomoti. Projekt namreč nima lastnega jedrskega orožja, imajo pa ga nekatere države, ki v njem sodelujejo (v njem je bila do suspenza leta 2022 tudi Rusija). Poslanstvo Agencije za jedrsko energijo je »pomagati državam članicam pri ohranjanju in razvoju znanstvenih, tehnoloških in pravnih podlag, nujnih za varno, do okolja prijazno in gospodarno uporabo jedrske energije v miroljubne namene, z mednarodnim sodelovanjem«. Verjetno se je Jeff na seznam uvrstil zaradi podatkovne napake in tako na papirju postal deseti največji imetnik jedrskega orožja na svetu.

Jeff je projekt Agencije za jedrsko energijo pri OECD. FOTO: NEA-OECD