Denise Dame: Sem kot neka svinja v Teheranu

VLOGERKA

Na medijsko prizorišče je treščila z videom, v katerem se hvali z modnim kosom s podpisom prestižne znamke Gucci, in nemudoma razdelila Slovenijo. Eni so se zabavali, drugi zgražali, vsi pa so si videoizdelek ogledali. Videi 26-letne Korošice na youtubu dosegajo tudi do več deset tisoč ogledov, s čimer se uvršča v sam vrh slovenskih spletnih vplivnežev. Ona je Denise Dame, Denise Ferk namreč ne obstaja več! Objavljamo njen »prvi resno iskren intervju,« kot ga je ocenila.