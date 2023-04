Čeprav je zlati kipec Emonca v parku Zvezda znan večini Ljubljančanov, marsikdo ne ve, da v središču prestolnice obstajajo še številni drugi spomeniki iz rimske preteklosti. Mozaični kamenček k večji priljubljenosti rimske dediščine so v teh dneh dodali v Mestnem muzeju, kjer so ob 10-letnici prenovljenega Arheološkega parka Emona – ta združuje 2000-letne in situ ostanke rimske kolonije Emone v središču Ljubljane – na zavoju notranjega muzejskega atrija na ogled postavili panojsko razstavo Prej zidovi, zdaj ljudje. V muzeju so prepričani, da dediščina nastaja z ljudmi in za ljudi. Takšno je b...