Davir Urankar priznava: Krizo srednjih let sem imel že pred 40.

David Urankar, eden najbolj prepoznavnih in cenjenih obrazov slovenske televizije, je že dolgo vpet v vsakdanje življenje gledalcev. Njegovi šarm, sofisticiran pristop in sposobnost, da vedno nasmeji občinstvo, so ga uvrstili med najboljše voditelje pri nas. Z izjemnim občutkom za dinamiko in humor je postal zelo priljubljen, še posebno med gledalkami. Po skoraj dveh desetletjih, preživetih na RTV Slovenija, je ob koncu leta sprejel nov izziv, na Planet TV ga bomo kmalu spremljali v oddaji Denar pada, kjer bo kot voditelj popeljal tekmovalce skozi igro, ki ponuja napetost in priložnost za izje...