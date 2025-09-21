  • Delo d.o.o.
    David Zupančič: Če bi moral izbirati, bi pustil zdravniško službo

    Zdravniki v slovenski družbi so premalo cenjeni in spoštovani. Na odnos do njih aktivno opozarja tudi David Zupančič, zdravnik, pisatelj ter vplivnež.
    David Zupančič dela s srcem in predanostjo, to mu ljudje tudi vračajo. FOTO: Saša Kovačič
    Drago Perkodrago.perko@delo.si
     21. 9. 2025 | 10:00
    A+A-
    Zdravnik, infektolog David Zupančič je leta 2020 potrdil prvi primer okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji. Bil je tisti, ki je v času pandemije odstiral tabuje in infektologijo razlagal tako, da smo vsi razumeli, verjeli. To je bila Davidova zgodba, ena od teh. Do danes je napisal tri knjige, po podatkih Mladinske knjige so se skupno prodale že v več kot 40.000 izvodih. David je tudi večkratni državni prvak Slovenije v sabljanju, danes pa svež obraz na malih zaslonih – v oddaji TV klinika na svojevrsten način preslika stroko v dnevne sobe Slovencev, skrbi za dober imidž zdravnikov in ...

    ZADNJE NOVICE
    12:14
    Kronika  |  Na tujem
    BOLEČI SPOMINI

    Ivanin morilec še vedno na prostosti, zdaj se je oglasil njen oče

    Zanj je bila razpisana mednarodna tiralica, a skoraj tri leta po zločinu ga še vedno niso prijeli.
    21. 9. 2025 | 12:14
    11:45
    Kronika  |  Doma
    POSKUS VELIKE TATVINE

    Velika policijska akcija v Ljubljani, enega storilca še iščejo

    Enega osumljenca so izsledili in mu odvzeli prostost, drugi pa je pobegnil.
    21. 9. 2025 | 11:45
    11:10
    Kronika  |  Doma
    MARIBOR

    Pijani vozniki: eden trčil v semafor, drugi zaprl pot motoristu

    Moški na motorju, ki se je v nesreči hudo poškodoval, je bil prav tako močno pod vplivom alkohola.
    21. 9. 2025 | 11:10
    11:06
    Ona  |  Stil
    DELOINDOM

    Presenetljivo odkritje: zakaj čokoladni labradorci umirajo leto in pol prej

    Gotovo ste že slišali, da se pasja leta štejejo drugače od človeških. Pa so vsa pasja leta enaka za vse pasme?
    21. 9. 2025 | 11:06
    11:05
    Ona  |  Stil
    ODPRTA KUHINJA

    Pozabite na dolgočasne sladice: ta slivova pita z mileram kremo je prava jesenska bomba

    Ne zapravi vseh sliv za cmoke! Preizkusi recept za božansko slivovo pito z mileram kremo in hrustljavim drobljencem – prava jesenska poslastica.
    Midva Kuhava21. 9. 2025 | 11:05
    11:00
    Nedeljske novice
    POJASNILNA DOLŽNOST

    Rakavega bolnika poslali domov

    Novogoričan od nevrološke klinike zahteva odškodnino. Tam zatrjujejo, da so mu ob odpustu dovolj dobro pojasnili celotno situacijo.
    21. 9. 2025 | 11:00

