David Zupančič: Če bi moral izbirati, bi pustil zdravniško službo

INTERVJU

Zdravniki v slovenski družbi so premalo cenjeni in spoštovani. Na odnos do njih aktivno opozarja tudi David Zupančič, zdravnik, pisatelj ter vplivnež.

Zdravnik, infektolog David Zupančič je leta 2020 potrdil prvi primer okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji. Bil je tisti, ki je v času pandemije odstiral tabuje in infektologijo razlagal tako, da smo vsi razumeli, verjeli. To je bila Davidova zgodba, ena od teh. Do danes je napisal tri knjige, po podatkih Mladinske knjige so se skupno prodale že v več kot 40.000 izvodih. David je tudi večkratni državni prvak Slovenije v sabljanju, danes pa svež obraz na malih zaslonih – v oddaji TV klinika na svojevrsten način preslika stroko v dnevne sobe Slovencev, skrbi za dober imidž zdravnikov in ...