David iz vokalne skupine Il Divo si spet želi v Piran

Čeprav od takrat, ko so se pojavili na sceni, mineva 20 let, Il Divo ostajajo ne le senzacija, ampak tudi vzor pop opere, po katerem se zgledujejo tudi drugi izvajalci te zvrsti. Ob okrogli obletnici delovanja se je sloviti kvartet, ustanovljen leta 2003 v Združenem kraljestvu pod taktirko Simona Cowella, podal na svetovno turnejo, v sklopu katere bo 22. junija nastopil tudi v ljubljanskih Križankah. O skupini smo se pogovarjali z Davidom Millerjem.

V dveh desetletjih se nabere veliko dogodivščin in anekdot. Če se prav spomnim, ste imeli na začetku poti nekaj težav z radijskimi postajami. Za nekatere je bil Il Divo preveč operen, za druge preveč pop. Kako je danes?

Precej podobno. Na pop postajah se predvajata dve klasični skladbi in na klasičnih postajah dve pop skladbi. Na radijskih postajah, kjer med prazniki predvajajo božično glasbo, je možno slišati naš božični album.

Vaši začetki so povezani tudi s Slovenijo. Prvi videospot ste posneli tudi v Piranu. Ste po tistem še kdaj obiskali to slikovito morsko mestece?

Žal se od snemanja nismo več vrnili v Piran. Ne vem, koliko prostega časa bomo imeli v Sloveniji, ampak rad bi se tja vrnil in si ga spet ogledal.

Na spletu sem našel informacijo, da Sébastien vsakič, ko obišče Slovenijo, kupi slovensko sol. Je to res?

Čisto mogoče. Pravzaprav med turnejami ne preživljava prostega časa skupaj. Toliko časa preživimo skupaj v avtomobilih, na letališčih, v hotelih in na prizoriščih, da si običajno vzamem čas zase. Lahko pa rečem, da to zanj ne bi bilo nič nenavadnega.

Pogosto vam pripisujejo fenomen pop opere. Se strinjate s to oceno?

Strinjam se z vidika, da ni drugega izraza, ki bi ga lahko enačili z glasbo Il Diva. Resnično ni pop opere, saj je bila vsaka opera nekoč nova in je bila takrat zelo priljubljena. To je bila pop glasba preteklih stoletij. Današnja se ne drži tradicije opernega vokalizma, zato je pop glasba, torej tisto, kar je popularno, preprosto drugačna tradicija. Ker smo v dveh glasbenih vesoljih, jo je pošteno imenovati »pop opera«.

Poleg svojega klasičnega repertoarja bodo predstavili tudi izbor z najnovejšega albuma. FOTO: arhiv skupine

Po vaši poti in v tem žanru gre veliko tako imenovanih crossover izvajalcev. Je kateri od njih za vas posebna konkurenca?

Zelo smo počaščeni, da je toliko izvajalcev sledilo našemu glasbenemu delu. Na glasbo ne gledamo kot na tekmovanje. Glasba je sodelovanje. Namenjena je navdihovanju višjih energij in zavesti, ne da bi imela konkurenco. Sébastien pogosto pravi, da samo zato, ker ima rad Radiohead, še ne pomeni, da ne more imeti rad tudi Coldplaya. Mislim, da če so ljudje resnično ljubitelji glasbe, potem ni pomembno, katero skupino poslušajo. Vsi imamo koristi od ljubiteljev glasbe.

Ko ste praznovali prvih deset let, ste rekli, da niste pričakovali, da boste obstajali tako dolgo. Kakšno je vaše mnenje 10 let pozneje?

Isto. Ko nas je Simon Cowell povabil v skupino, nas je prosil, naj odpovemo vse druge angažmaje. Jaz bi moral debitirati v Metropolitanski operi v New Yorku. Rekel je, da bi morali odpovedati angažmaje za približno pet let, to je bil njegov predvideni časovni okvir trajanja. Ko je minilo 10 let, je bilo že dvakrat dlje, kot je kdor koli pričakoval. Zdaj smo torej pri 20 letih. Zanimivo pa je, da teh 20 let nismo zares dvignili pogleda od dela. Vedno smo bili osredotočeni na to, kaj počnemo v trenutku.

Z izdajo albuma XX praznujete 20 let skupine. V čem se razlikuje od prejšnjih albumov?

Prva razlika je, da smo ga producirali od začetka do konca. Nimamo založbe in od leta 2015 nismo povezani s Simonom. Pri tem albumu smo izbrali repertoar in producenta, pomagali pri aranžmajih, uredili vse harmonije, celo sami smo ustvarili naslovnico albuma. Prisoten je znani zvok skupine, a vendar smo želeli, da bi bil ta album odskočna deska v naslednjih 20 letih. Zato smo se zavestno in namensko odločili, da bodo vsi aranžmaji čim bolj aktualni in moderni. Sébastien je imel veliko vlogo pri sodelovanju z našim producentom Carlosom Lopezom, ki je pomagal posodobiti zvok skupine Il Divo, hkrati pa ohranil klasične lastnosti, po katerih smo znani.

Svetovna glasbena atrakcija se vrača v Ljubljano. FOTO: arhiv skupine

Kakšen repertoar imate na turneji ob 20-letnici?

Ta turneja je ravnovesje med našim starim repertoarjem in novim albumom. Izvedli bomo skoraj vse pesmi z novega albuma in jih prepletli z vsemi našimi največjimi uspešnicami.

Oder Križank je znan po akustiki. Kakšne koncertne prostore imate najraje?

Moja najljubša so tista, kjer zlahka vidimo občinstvo. Glavni razlog, zakaj sploh stopimo na oder, je, da narišemo nasmehe na obraze ljudi. In ko smo na prizoriščih, kjer lahko vidimo obraze do zadnje vrste in vidimo, da uživajo v naši glasbi, se nam in občinstvu celotna izkušnja zdi bližja in intimnejša. Ne glede na to, ali gre za majhno gledališče ali areno z 10.000 sedeži, se po najboljših močeh potrudimo, da vsak obiskovalec doživi čudovito izkušnjo.

Se je Il Divo kakor koli spremenil od prihoda Stevena LaBrieja?

Da in ne. Stevenov glas je po kakovosti podoben Carlosovemu, vendar obstajajo subtilne razlike v njegovem pristopu in energiji na odru. Je 17 let mlajši od nas, zato očitno prinaša določeno mero mladosti in vitalnosti, ki se je mi spominjamo. Zabavno je videti Stevena, kako doživlja vse tiste prve trenutke v skupini. Na primer, njegov prvi obisk Japonske nas je spomnil na našega.

Kaj počnete fantje v prostem času?

Ko smo na turneji, skoraj vso svojo energijo namenim koncertom. Sam običajno ne grem ven zvečer, razen če imam po koncertu vsaj en prost dan. Običajno jem na letališču, na prizorišču ali v hotelu. Drugi fantje so veliko bolj pustolovski. Steven rad pohaja po mestih, zlasti kadar jih obišče prvič. Sébastien in Urs prav tako.